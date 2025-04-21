Завтра Україна буде однією з найтепліших країн Європи: очікується +20+26 градусів

Завтра, 22 квітня, по Україні очікується суха та тепла погода, на більшості території стовпчик термометра сягне +20+26 градусів, вночі зберігатиметься дещо свіжа погода. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко передає УНН.

Завтра, у вівторок, Україна буде однією з найтепліших країн Європи - протягом дня очікується +20+26 градусів. У нічні години ще холоднувато, тому в помешканнях також свіженько - пише синоптик.

За словами синоптика, 22 квітня дощитиме імовірно лише в Криму, на південному сході, на Закарпатті та навколо Карпат. На решті території буде переважно сухо та сонячно. Така ж погода зберігатиметься і найближчими днями.

Погода у столиці завтра також буде сонячною, а на термометрі прогнозуються комфортні +24 градуси.

"На цьому тижні багато українців порядкуватимуть цвинтарі, особливо в суботу, перед провідною Неділею.Тому попереджаю, що саме в суботу до нас наблизиться холодний атмосферний фронт, який принесе дощі та зниження температури повітря, окрім півдня та сходу, до +12+18 градусів", - застерігає Діденко.

У неділю погода поліпшиться. 27 квітня, атмосферні фронти виштовхає з України антициклон, тому повсюди буде сухо, навіть сонячно, проте прохолодно.

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