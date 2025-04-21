Завтра Украина будет одной из самых теплых стран Европы: ожидается +20+26 градусов

Завтра, 22 апреля, по Украине ожидается сухая и теплая погода, на большинстве территории столбик термометра достигнет +20+26 градусов, ночью сохранится несколько свежая погода. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко, передает УНН.

Завтра, во вторник, Украина будет одной из самых теплых стран Европы - в течение дня ожидается +20+26 градусов. В ночные часы еще холодновато, поэтому в помещениях также свежо - пишет синоптик.

По словам синоптика, 22 апреля дождливо будет вероятно только в Крыму, на юго-востоке, в Закарпатье и вокруг Карпат. На остальной территории будет преимущественно сухо и солнечно. Такая же погода сохранится и в ближайшие дни.

Погода в столице завтра также будет солнечной, а на термометре прогнозируются комфортные +24 градуса.

"На этой неделе многие украинцы будут приводить в порядок кладбища, особенно в субботу, перед поминальным воскресеньем. Поэтому предупреждаю, что именно в субботу к нам приблизится холодный атмосферный фронт, который принесет дожди и снижение температуры воздуха, кроме юга и востока, до +12+18 градусов", - предостерегает Диденко.

В воскресенье погода улучшится. 27 апреля, атмосферные фронты вытолкнет из Украины антициклон, поэтому повсеместно будет сухо, даже солнечно, однако прохладно.

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