Завтра Украина будет одной из самых теплых стран Европы: ожидается +20+26 градусов

$41.400.01
47.030.02
ukenru
Сладости в детском рационе: педиатр объяснила, когда можно и сколько
Эксклюзив
09:18 • 2028 просмотра

Сладости в детском рационе: педиатр объяснила, когда можно и сколько

08:55 • 9140 просмотра

Каким был Папа Франциск и что говорил об Украине

Эксклюзив
06:59 • 12992 просмотра

Пьяный мужчина устроил стрельбу из автомата в Днепропетровской области: он задержан

Эксклюзив
05:47 • 25661 просмотра

Неделя напряжения и внутренней опоры: гороскоп для всех знаков Зодиака на 22-28 апреля

21 апреля, 03:08 • 32918 просмотра

Епифаний назвал сценарий вывода войск РФ из Украины: это произойдет как в Сирии

21 апреля, 02:26 • 48266 просмотра

Киев готовит ответ на план Трампа о признании аннексии Крыма и блокировании вступления в НАТО - WSJ

20 апреля, 21:16 • 31880 просмотра

Трамп надеется на подписание мирного соглашения между Украиной и Россией уже на этой неделе

20 апреля, 14:07 • 35795 просмотра

На Торецком направлении украинские воины попали в российскую засаду, есть погибшие – Зеленский

20 апреля, 06:46 • 54200 просмотра

В Украину прибыл Благодатный огонь из Варшавы: его встретили на Волыни

20 апреля, 03:00 • 76158 просмотра

Пасха в Украине: как украинцы отмечают праздник Воскресения на четвертый год масштабной войны

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+24°
3м/с
34%
748 мм
Популярные новости

Проект кремля "Культура": 90 тыс. книг на 50 млн рублей заполонили Луганщину

21 апреля, 00:01 • 9458 просмотра

ISW: кремль оправдывает войну для милитаризации населения и готовится к длительному противостоянию с НАТО

21 апреля, 01:20 • 30323 просмотра

Киев под угрозой: вражеские БпЛА идут на столицу, слышны взрывы

21 апреля, 01:56 • 26777 просмотра

Ночные удары по Украине: взрывы прогремели в нескольких областных центрах

21 апреля, 02:56 • 61628 просмотра

Умер Папа Франциск

07:57 • 7360 просмотра
публикации

Каким был Папа Франциск и что говорил об Украине

08:55 • 9164 просмотра

Неделя напряжения и внутренней опоры: гороскоп для всех знаков Зодиака на 22-28 апреля
Эксклюзив

05:47 • 25668 просмотра

Как вывести пятна от вина, кофе, травы и чернил: простые и действенные советы

20 апреля, 09:03 • 42038 просмотра

Яйца после Пасхи: как правильно хранить и что из них приготовить

20 апреля, 06:00 • 44024 просмотра

Пасха в Украине: как украинцы отмечают праздник Воскресения на четвертый год масштабной войны

20 апреля, 03:00 • 76159 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Александр Сырский

Папа Франциск

Андрей Сибига

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Европа

Ватикан

Реклама
УНН Lite

Фанаты снова обеспокоены состоянием Джастина Бибера после странного поведения на вечеринке Coachella

09:54 • 56 просмотра

Кристен Стюарт связала себя узами брака с невестой Дилан Майер: церемония состоялась в Лос-Анджелесе

08:54 • 2426 просмотра

Меган Маркл застала врасплох неожиданных гостей возле своего поместья в Монтесито за $14 миллионов

08:50 • 2056 просмотра

Король Карл и королева Камилла посетили пасхальную службу в Виндзоре вместе с членами королевской семьи

07:34 • 4842 просмотра

Пять крутых сериалов-антологий: что можно посмотреть в свободное время

19 апреля, 15:04 • 71329 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Фокс Ньюс

M142 HIMARS

Financial Times

Беспилотный летательный аппарат

Завтра Украина будет одной из самых теплых стран Европы: ожидается +20+26 градусов

Киев • УНН

 • 308 просмотра

Завтра синоптик прогнозирует потепление в Украине до +20+26 градусов. Страна будет одной из самых теплых в Европе, ожидается преимущественно сухая и солнечная погода.

Завтра Украина будет одной из самых теплых стран Европы: ожидается +20+26 градусов

Завтра, 22 апреля, по Украине ожидается сухая и теплая погода, на большинстве территории столбик термометра достигнет +20+26 градусов, ночью сохранится несколько свежая погода. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко, передает УНН.

Завтра, во вторник, Украина будет одной из самых теплых стран Европы - в течение дня ожидается +20+26 градусов. В ночные часы еще холодновато, поэтому в помещениях также свежо

- пишет синоптик.

По словам синоптика, 22 апреля дождливо будет вероятно только в Крыму, на юго-востоке, в Закарпатье и вокруг Карпат. На остальной территории будет преимущественно сухо и солнечно. Такая же погода сохранится и в ближайшие дни.

Погода в столице завтра также будет солнечной, а на термометре прогнозируются комфортные +24 градуса.

"На этой неделе многие украинцы будут приводить в порядок кладбища, особенно в субботу, перед поминальным воскресеньем. Поэтому предупреждаю, что именно в субботу к нам приблизится холодный атмосферный фронт, который принесет дожди и снижение температуры воздуха, кроме юга и востока, до +12+18 градусов", - предостерегает Диденко.

В воскресенье погода улучшится. 27 апреля, атмосферные фронты вытолкнет из Украины антициклон, поэтому повсеместно будет сухо, даже солнечно, однако прохладно.

Неделя напряжения и внутренней опоры: гороскоп для всех знаков Зодиака на 22-28 апреля 21.04.25, 08:47 • 25087 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

ОбществоПогода и окружающая среда
Украина
Brent
$66.53
Bitcoin
$87,571.80
S&P 500
$5,302.78
Tesla
$239.97
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,403.89
Ethereum
$1,650.46