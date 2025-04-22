До +26 і сонце: 23 квітня Україна знову буде однією з найтепліших у Європі

У середу, 23 квітня, в Україна знову буде однією з найтепліших у Європі. Максимальна температура повітря у більшості областей становитиме від +20 до +26 градусів. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Telegram, пише УНН.

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Завтра, 23-го квітня, Україна знову - одна з найтепліших країн Європи - йдеться в дописі.

Максимальна температура повітря у більшості областей становитиме протягом дня середи +20+26 градусів - додала синоптикиня.

Як пояснила Діденко, очікується південний вітер, переважно слабкий або помірний. Дощі з грозами можливі в західних регіонах, за винятком Тернопільської та Хмельницької областей. У другій половині дня дощі ймовірні також на Луганщині, Донеччині, в Криму та в районі Дніпра.

На решті території України завтра очікується суха, переважно сонячна погода.

У Києві 23-го квітня буде сонячно та дуже тепло, до +25 градусів. Тепла погода триватиме в столиці до суботи. Дощ у Києві піде в п'ятницю та вночі у суботу - пише Діденко.

У неділю, 27 квітня, дощі в столиці припиняться, але температура повітря знизиться - до +11…+17 градусів удень. Синоптикиня додала, що необхідно враховувати мінливу погоду при плануванні тижня, звертати увагу на здоров’я через перепади температури та тиску.

Нагадаємо

Раніше Наталка Діденко прогнозувала, що 22 квітня Україна буде однією з найтепліших в Європі. Зокрема, очікувалася переважно суха та сонячна погода.