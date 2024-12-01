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Дни украинского кино в Баку: подробности

Дни украинского кино в Баку: подробности

Киев  •  УНН

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В столице Азербайджана начались Дни украинского кино показом фильма " домой "и вручением премии"Золотая юла". Событие продлится до 1 декабря с показами фильмов "Мавка.Лесная песня"и " Щедрик".

В столице Азербайджана продолжаются Дни украинского кино в рамках культурного проекта "Новые горизонты украинской культуры". Знаковыми моментами события стали вручение престижной премии и показ киноленты "домой".

Об этом сообщает Посольство Украины в Азейрбайджанской республике, передает УНН.

детали

Церемония открытия состоялась в Landmark Cinema. После исполнения гимнов Украины и Азербайджана с приветственным словом выступили Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Азербайджанской Республике Юрий Гусев  и руководитель Украинского центра в Баку Ольга Гусева, которые подчеркнули важность культурного сотрудничества.

Мы рады провести Дни украинского кино здесь, в Азербайджане. Это свидетельство солидарности и дружбы между нашими народами

- отметил Юрий Гусев.

Юрий Гусев напомнил, что недавно в Украине проводились Дни азербайджанской культуры, поэтому проведение Дней украинского кино в Азербайджане позволяет строить культурные мосты между странами.

Посол также выразил благодарность Азербайджану за поддержку территориальной целостности Украины.

Особое внимание гостей привлекло выступление выдающегося украинского актера и режиссера Ахтема Сеитаблаева, который представил первый фильм вечера – "домой".

Это кино об идентичности, о связи с Родиной и о том, как важно сохранять свои корни 

- сказал Ахтем Сеитаблаев.

Знаковым моментом вечера стало вручение престижной украинской кинопремии "Золотая юла". Председатель Национального союза кинематографистов Украины Сергей Борденюк торжественно наградил Новруза Пашаева, азербайджанского режиссера и актера, за его роль в фильме "Ля Палисиада".

Завершать Дни украинского кино 1 декабря будет показ фильмов: "Мавка.Лесная песня"и " Щедрик".

Вход свободный. Однако организаторы предупредили, что места ограничены, поэтому их нужно бронировать заранее.

Напомним

18 октября появился украинский трейлер фильма "Эра оборотней". Лента рассказывает о борьбе людей с эпидемией, которая превращает их в оборотней, и выйдет в украинский прокат 19 декабря.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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