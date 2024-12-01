Дни украинского кино в Баку: подробности

В столице Азербайджана продолжаются Дни украинского кино в рамках культурного проекта "Новые горизонты украинской культуры". Знаковыми моментами события стали вручение престижной премии и показ киноленты "домой".

Об этом сообщает Посольство Украины в Азейрбайджанской республике, передает УНН.

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Церемония открытия состоялась в Landmark Cinema. После исполнения гимнов Украины и Азербайджана с приветственным словом выступили Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Азербайджанской Республике Юрий Гусев и руководитель Украинского центра в Баку Ольга Гусева, которые подчеркнули важность культурного сотрудничества.

Мы рады провести Дни украинского кино здесь, в Азербайджане. Это свидетельство солидарности и дружбы между нашими народами

Юрий Гусев напомнил, что недавно в Украине проводились Дни азербайджанской культуры, поэтому проведение Дней украинского кино в Азербайджане позволяет строить культурные мосты между странами.

Посол также выразил благодарность Азербайджану за поддержку территориальной целостности Украины.

Особое внимание гостей привлекло выступление выдающегося украинского актера и режиссера Ахтема Сеитаблаева, который представил первый фильм вечера – "домой".

Это кино об идентичности, о связи с Родиной и о том, как важно сохранять свои корни