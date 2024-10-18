Вийшов український трейлер фільму "Ера перевертнів" з Френком Ґрілло
Київ • УНН
18 жовтня з'явився український трейлер фільму "Ера перевертнів". Стрічка розповідає про боротьбу людей з епідемією, яка перетворює їх на перевертнів, та вийде в український прокат 19 грудня.
У п'ятницю, 18 жовтня, вийшов український трейлер фільму "Ера перевертнів" із зіркою Marvel Френком Ґрілло в головній ролі. Про це пише УНН.
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Режисером стрічки виступив Стівен Міллер, відомий за роботою над фільмами "План втечі 2" та "Перше вбивство".
Сам фільм показує напружену атмосферу на тлі аномальної хвороби. У той час, як науковці намагаються збагнути, як знайти спосіб заблокувати мутацію, звичайні люди вимушені боротись за своє життя.
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Нова епідемія кожні два роки перетворює людей на перевертнів. Мільярди вже інфіковані, і всі зусилля спрямовують на порятунок тих, кого вірус ще не торкнувся. Чи стане чергова ніч Кривавого Місяця останньою для людства?
Окрім Френка Ґрілло, у фільмі знімалися Катріна Ло та Ільфенеш Гадера. "Ера перевертнів" вийде в український прокат 19 грудня.
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