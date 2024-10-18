Вышел украинский трейлер фильма «Эра оборотней» с Фрэнком Грилло

В пятницу, 18 октября, вышел украинский трейлер фильма «Эра оборотней» со звездой Marvel Фрэнком Грилло в главной роли. Об этом пишет УНН.

Детали

Режиссером ленты выступил Стивен Миллер, известный по работе над фильмами «План побега 2» и «Первое убийство».

Сам фильм показывает напряженную атмосферу на фоне аномальной болезни. В то время, как ученые пытаются понять, как найти способ заблокировать мутацию, обычные люди вынуждены бороться за свою жизнь.

Сегодня вечером, когда зайдет солнце, каждый будет сам за себя - заявил один из героев фильма.

Новая эпидемия каждые два года превращает людей в оборотней. Миллиарды уже инфицированы, и все усилия направлены на спасение тех, кого вирус еще не коснулся. Станет ли очередная ночь Кровавой Луны последней для человечества? - говорится в описании к трейлеру.

Кроме Фрэнка Грилло, в фильме снимались Катрина Ло и Ильфенеш Гадера. «Эра оборотней» выйдет в украинский прокат 19 декабря.

Напомним,

Новый документальный фильм HBO утверждает, что раскрыл настоящую личность псевдонимного создателя биткоина Сатоши Накамото.