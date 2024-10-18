Вышел украинский трейлер фильма «Эра оборотней» с Фрэнком Грилло
Киев • УНН
18 октября появился украинский трейлер фильма «Эра оборотней». Лента рассказывает о борьбе людей с эпидемией, которая превращает их в оборотней, и выйдет в украинский прокат 19 декабря.
В пятницу, 18 октября, вышел украинский трейлер фильма «Эра оборотней» со звездой Marvel Фрэнком Грилло в главной роли. Об этом пишет УНН.
Детали
Режиссером ленты выступил Стивен Миллер, известный по работе над фильмами «План побега 2» и «Первое убийство».
Сам фильм показывает напряженную атмосферу на фоне аномальной болезни. В то время, как ученые пытаются понять, как найти способ заблокировать мутацию, обычные люди вынуждены бороться за свою жизнь.
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Новая эпидемия каждые два года превращает людей в оборотней. Миллиарды уже инфицированы, и все усилия направлены на спасение тех, кого вирус еще не коснулся. Станет ли очередная ночь Кровавой Луны последней для человечества?
Кроме Фрэнка Грилло, в фильме снимались Катрина Ло и Ильфенеш Гадера. «Эра оборотней» выйдет в украинский прокат 19 декабря.
Напомним,
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