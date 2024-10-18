Вышел украинский трейлер фильма «Эра оборотней» с Фрэнком Грилло

ukenru
Эксклюзив
Сезон заморозков: автоинструктор рассказал, когда необходимо менять летние шины на зимние
  •  42873 просмотра

Сезон заморозков: автоинструктор рассказал, когда необходимо менять летние шины на зимние

Эксклюзив
Развитие производства и предпринимательской деятельности в громадах зависит также и от наличия рабочей силы - эксперт
  •  66522 просмотра

Развитие производства и предпринимательской деятельности в громадах зависит также и от наличия рабочей силы - эксперт

Где в мире самый дешевый и самый дорогой бензин: инфографика
  •  73010 просмотра

Где в мире самый дешевый и самый дорогой бензин: инфографика

Эксклюзив
Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин
  •  87751 просмотра

Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин

Эксклюзив
Для людей с инвалидностью: где на Киевщине старые многоквартирные дома обустроят подъемниками
  •  78796 просмотра

Для людей с инвалидностью: где на Киевщине старые многоквартирные дома обустроят подъемниками

Эксклюзив
Генпрокурор обязан подать в отставку, если ему хоть немного важна репутация Прокуратуры
  •  69065 просмотра

Генпрокурор обязан подать в отставку, если ему хоть немного важна репутация Прокуратуры

Эксклюзив
Экономист назвал риски для банковского сектора от легализации крипты
  •  86285 просмотра

Экономист назвал риски для банковского сектора от легализации крипты

Эксклюзив
Наплыв клиентов: как за время запрета мужчинам свободно выезжать из Украины выросло количество дел о незаконной переправке через границу (инфографика)
17 октября 2024, 16:29  •  112796 просмотра

Наплыв клиентов: как за время запрета мужчинам свободно выезжать из Украины выросло количество дел о незаконной переправке через границу (инфографика)

Эксклюзив
На фоне скандала с прокурорами-"инвалидами": нардеп рассказала о попытке рекордного повышения расходов на зарплату прокурорам
17 октября 2024, 15:41  •  117204 просмотра

На фоне скандала с прокурорами-"инвалидами": нардеп рассказала о попытке рекордного повышения расходов на зарплату прокурорам

Эксклюзив
Контроль за деятельностью АРМА есть только на бумаге: общественный совет не работает, а аудит заблокирован
17 октября 2024, 15:00  •  117089 просмотра

Контроль за деятельностью АРМА есть только на бумаге: общественный совет не работает, а аудит заблокирован

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
АРМА сдвинулось с места: подписаны договоры о передаче в управление 434 вагонов из почти 21 тысячи

АРМА сдвинулось с места: подписаны договоры о передаче в управление 434 вагонов из почти 21 тысячи

  •  105378 просмотра
Время для обновления: почему главе НБУ стоит задуматься об обновлении команды

Время для обновления: почему главе НБУ стоит задуматься об обновлении команды

  •  103259 просмотра
Правительство одобрило законопроект о создании новой модели рынка железнодорожных перевозок по стандартам ЕС

Правительство одобрило законопроект о создании новой модели рынка железнодорожных перевозок по стандартам ЕС

  •  50258 просмотра
Серьезная угроза безопасности международного сообщества: в Южной Корее подтвердили, что кндр отправила в рф свои войска

Серьезная угроза безопасности международного сообщества: в Южной Корее подтвердили, что кндр отправила в рф свои войска

  •  44532 просмотра
НАБУ планирует потратить 7,5 млн грн на закупку ноутбуков - каждый по 40 тысяч

НАБУ планирует потратить 7,5 млн грн на закупку ноутбуков - каждый по 40 тысяч

  •  62735 просмотра
публикации
НАБУ планирует потратить 7,5 млн грн на закупку ноутбуков - каждый по 40 тысяч

НАБУ планирует потратить 7,5 млн грн на закупку ноутбуков - каждый по 40 тысяч

  •  62735 просмотра
Время для обновления: почему главе НБУ стоит задуматься об обновлении команды

Время для обновления: почему главе НБУ стоит задуматься об обновлении команды

  •  103259 просмотра
АРМА сдвинулось с места: подписаны договоры о передаче в управление 434 вагонов из почти 21 тысячи

АРМА сдвинулось с места: подписаны договоры о передаче в управление 434 вагонов из почти 21 тысячи

  •  105378 просмотра
Вместо борьбы с коррупцией: детективы НАБУ будут мониторить погодные условия

Вместо борьбы с коррупцией: детективы НАБУ будут мониторить погодные условия

17 октября 2024, 11:36  •  136086 просмотра
Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике

Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике
Эксклюзив

17 октября 2024, 11:05  •  133588 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Наводнения в марокканской пустыне возродили озеро, которое было сухим 50 лет, но имеет большое экологическое значение - фото

Наводнения в марокканской пустыне возродили озеро, которое было сухим 50 лет, но имеет большое экологическое значение - фото

  •  1280 просмотра
Всемирный день гитары, День европейского бобра, Международный день женского счастья. Что еще можно отметить 18 октября

Всемирный день гитары, День европейского бобра, Международный день женского счастья. Что еще можно отметить 18 октября

  •  107321 просмотра
В Венгрии запечатлели на фото и видео самую яркую комету за более чем 10 лет

В Венгрии запечатлели на фото и видео самую яркую комету за более чем 10 лет

17 октября 2024, 15:31  •  100684 просмотра
17 октября: Всемирный день донорства и трансплантации органов, Международный день кредитных союзов

17 октября: Всемирный день донорства и трансплантации органов, Международный день кредитных союзов

17 октября 2024, 03:07  •  117642 просмотра
Всемирный день продовольствия, День шефа, День бездомной кошки. Что еще можно отметить 16 октября

Всемирный день продовольствия, День шефа, День бездомной кошки. Что еще можно отметить 16 октября

16 октября 2024, 03:09  •  121682 просмотра
Актуальное
Вышел украинский трейлер фильма «Эра оборотней» с Фрэнком Грилло

Вышел украинский трейлер фильма «Эра оборотней» с Фрэнком Грилло

Киев  •  УНН

18 октября 2024, 16:40  •  6195 просмотра

Read in English

18 октября появился украинский трейлер фильма «Эра оборотней». Лента рассказывает о борьбе людей с эпидемией, которая превращает их в оборотней, и выйдет в украинский прокат 19 декабря.

В пятницу, 18 октября, вышел украинский трейлер фильма «Эра оборотней» со звездой Marvel Фрэнком Грилло в главной роли. Об этом пишет УНН.

Детали

Режиссером ленты выступил Стивен Миллер, известный по работе над фильмами «План побега 2» и «Первое убийство». 

Сам фильм показывает напряженную атмосферу на фоне аномальной болезни. В то время, как ученые пытаются понять, как найти способ заблокировать мутацию, обычные люди вынуждены бороться за свою жизнь.

Сегодня вечером, когда зайдет солнце, каждый будет сам за себя

- заявил один из героев фильма.

Новая эпидемия каждые два года превращает людей в оборотней. Миллиарды уже инфицированы, и все усилия направлены на спасение тех, кого вирус еще не коснулся. Станет ли очередная ночь Кровавой Луны последней для человечества?

- говорится в описании к трейлеру. 

 Кроме Фрэнка Грилло, в фильме снимались Катрина Ло и Ильфенеш Гадера. «Эра оборотней» выйдет в украинский прокат 19 декабря.

Напомним,

Новый документальный фильм HBO утверждает, что раскрыл настоящую личность псевдонимного создателя биткоина Сатоши Накамото.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Культура