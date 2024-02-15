Днепропетровщина: россияне атаковали Никопольский район из артиллерии и дронов, и нанесли ракетный удар по Днепру

Российские военные обстреляли Никопольский район Днепропетровщины из артиллерии и дронами-камикадзе. Прошло без жертв, однако есть разрушения гражданской инфраструктуры. О ситуации в регионе в течение четверга сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Сегодня российская армия снова била по Никопольщине. По райцентру - из артиллерии. Такое же оружие применила и против Марганецкой громады. А до того еще и направила туда дроны камикадзе. - написал Лысак.

Детали

По данным главы ОВА все обстрелы прошли без погибших и пострадавших. Однако, вражескими снарядами повреждены три частных дома в районе.

Кроме того, по уточненной информации, из-за утреннего ракетного удара в Днепре также есть повреждения жилых домов. Отмечается, что изрешечены три двух- и пятиэтажки, где жили горожане.

Разрушения зафиксировали и в местном детсаду и административном здании.

В Днепре из-за утренней атаки изуродованы еще и складские и производственные здания.

В Днепропетровской области сбили две ракеты, но есть прилеты в Днепровском районе, повреждена инфраструктура - ОВА

Напомним

Сегодня утром российские войска атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Днепропетровской области. Об этом сообщил в четверг председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.