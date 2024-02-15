Дніпропетровщина: росіяни атакували Нікопольський район з артилерії й дронів, та завдали ракетного удару по Дніпру
Київ • УНН
Російські військові обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з артилерії та безпілотників-камікадзе, пошкодивши цивільну інфраструктуру, але обійшлося без жертв.
Російські військові обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини з артилерії та дронами-камікадзе. Минулось без жертв, однак є руйнування цивільної інфраструктури. Про ситуацію в регіоні впродовж четверга повідомив голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Сьогодні російська армія знову била по Нікопольщині. По райцентру – з артилерії. Таку саму зброю застосувала і проти Марганецької громади. А до того ще й спрямувала туди дрони камікадзе.
Деталі
За даними очільника ОВА усі обстріли минулись без загиблих та постраждалих. Однак, ворожими снарядами пошкоджені три приватні будинки в районі.
Крім того, за уточненою інформацією, через вранішній ракетний удар у Дніпрі також є пошкодження житлових будинків. Зазначається, що зрешечені три дво- та п’ятиповерхівки, де жили містяни.
Руйнування зафіксували й у місцевому дитсадку й адміністративній будівлі.
У Дніпрі через ранкову атаку понівечені ще й складські та виробничі будівлі.
На Дніпропетровщині збили дві ракети, але є прильоти у Дніпровському районі, пошкоджено інфраструктуру - ОВА15.02.24, 09:28 • 26180 переглядiв
Нагадаємо
Сьогодні вранці російські війська атакували об'єкти цивільної інфраструктури у Дніпропетровській області. Про це повідомив у четвер голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.