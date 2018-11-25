Для разблокирования КПВВ на границе соберут рабочую группу МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Завтра, 26 ноября, состоится заседание рабочей группы для урегулирования законодательных норм связанных с новыми таможенными процедурами для "евроблях" и разблокирования движения в пунктах пропуска на границе. Об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины, передает УНН.
"По инициативе МВД создана рабочая группа для урегулирования законодательных норм и разблокирования движения в пунктах пропуска. Первое заседание этой группы пройдет в понедельник, 26 ноября, в 10:00", - отметили в министерстве.
В МВД добавили, что в рабочую группу вошли первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, глава Национальной полиции Сергей Князев, глава Госпогранслужбы Петр Цигикал, начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий, и.о. главы Государственной фискальной службы Украины Александр Власов.
Напомним, в очередях, которые возникли сегодня на западной границе Украины после вступления в силу закона о "евробляхах", виноваты нечеткие таможенные процедуры .
Как сообщал УНН, затруднено движение на шести пунктах пропуска на западном участке украинской границы из-за блокирования со стороны владельцев автомобилей с европейской регистрацией.
Ранее сообщалось, что владельцы автомобилей с иностранной регистрации начали перекрывать пропускные пункты на границе Украины.
Добавим, что сегодня вступили в силу законы № 8487 и № 8488 об акцизах на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранном регистрации.