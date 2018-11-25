Для розблокування КПВВ на кордоні зберуть робочу групу МВС

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Завтра, 26 листопада, відбудеться засідання робочої групи для врегулювання законодавчих норм пов’язаних з новими митними процедурами для “євроблях” та розблокування руху на пунктах пропуску на кордоні. Про це повідомляє Департамент комунікації МВС україни, передає УНН.