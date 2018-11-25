Для розблокування КПВВ на кордоні зберуть робочу групу МВС

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Завтра, 26 листопада, відбудеться засідання робочої групи для врегулювання законодавчих норм пов’язаних з новими митними процедурами для “євроблях” та розблокування руху на пунктах пропуску на кордоні. Про це повідомляє Департамент комунікації МВС україни, передає УНН.

“За ініціативою МВС створено робочу групу для врегулювання законодавчих норм та розблокування руху на пунктах пропуску. Перше засідання цієї групи пройде у понеділок, 26 листопада, о 10:00”, - зазначили у міністерстві.

У МВС додали, що до робочої групи увійшли перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, глава Національної поліції Сергій Князєв, глава Держприкордонслужби Петро Цигикал, начальник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій, в.о. Голови Державної фіскальної служби України Олександр Власов.

Нагадаємо, у чергах, які виникли сьогодні на західному кордоні України після набрання чинності закону про “євробляхи”, винні нечіткі митні процедури.

Як повідомляв УНН, ускладнено рух на шести пунктах пропуску на західній ділянці українського кордону через блокування з боку власників автомобілів з європейською реєстрацією.

Раніше повідомлялось, що власники автомобілів з іноземною реєстрацію почали перекривати пропускні пункти на кордоні України.

Додамо, що сьогодні набули чинності закони № 8487 і № 8488 про акцизи на легкові автомобілі, а також про посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації.

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