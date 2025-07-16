Директору ООО сообщено о подозрении в уклонении от уплаты налогов на 30 млн грн, полученных от государства

$41.820.01
48.800.09
ukenru
В Николаеве мужчину избили люди в военной форме: дело расследует ГБР
Эксклюзив
08:23 • 8234 просмотра
В Николаеве мужчину избили люди в военной форме: дело расследует ГБР
Эксклюзив
07:08 • 23825 просмотра
Перестановки в Кабмине: сегодня состоится заседание фракции, Свириденко представит кандидатов в министры
03:38 • 39976 просмотра
Трамп заявил, что первые ракеты Patriot уже отгружаются союзникам
15 июля, 19:40 • 117440 просмотра
Фольклорист, профессор и новый языковой омбудсмен: что известно об Елене Ивановской
Эксклюзив
15 июля, 12:51 • 181273 просмотра
Авиационная отрасль держит небо: Украина может стать форпостом технологий или потерять еще одну стратегическую сферу
15 июля, 10:57 • 203990 просмотра
Во сколько украинцам обойдется обучение за границей: топ-10 иностранных вузов
15 июля, 10:52 • 105368 просмотра
ВР одобрила продление мобилизации - нардеп
15 июля, 10:23 • 126982 просмотра
2,5 миллиона на обвиняемого во взяточничестве: украинцы финансируют комфорт нардепа Кузьминых
Эксклюзив
15 июля, 07:14 • 76019 просмотра
Усиление давления со стороны Трампа не повлияет на планы путина - политолог
15 июля, 06:35 • 118153 просмотра
Кадровые перестановки: нардеп раскрыл возможный состав нового Кабмина
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+28°
2м/с
40%
745мм
Популярные новости
Сенатор США Грэм предостерегает Путина от ошибки, ссылаясь на иранский прецедент15 июля, 23:49 • 112423 просмотра
Администрация Трампа приказала прекратить развертывание 2 тыс. нацгвардейцев после протестов16 июля, 01:28 • 10040 просмотра
Главный раввин Украины передал Келлогу подарок для Трампа16 июля, 01:41 • 54114 просмотра
США и страны Европы установили дедлайн для нового ядерного соглашения с Ираном: детали06:00 • 21799 просмотра
Звезды «Носферату» возвращаются: Аарон Тейлор-Джонсон и Лили-Роуз Депп могут снова встретиться в новом фильме07:38 • 18499 просмотра
публикации
Фольклорист, профессор и новый языковой омбудсмен: что известно об Елене Ивановской15 июля, 19:40 • 117440 просмотра
Defence City на финишной прямой к голосованию: кто станет резидентом новой модели поддержки оборонно-промышленного комплекса?15 июля, 18:14 • 73744 просмотра
Более пяти месяцев без решения: маркетинговые договоры до сих пор под запретом, а рынок ждет четких правил15 июля, 16:31 • 77534 просмотра
Авиационная отрасль держит небо: Украина может стать форпостом технологий или потерять еще одну стратегическую сферу
Эксклюзив
15 июля, 12:51 • 181273 просмотра
Во сколько украинцам обойдется обучение за границей: топ-10 иностранных вузов15 июля, 10:57 • 203990 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Игорь Клименко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Николаевская область
Германия
Кривой Рог
Реклама
УНН Lite
Звезды «Носферату» возвращаются: Аарон Тейлор-Джонсон и Лили-Роуз Депп могут снова встретиться в новом фильме07:38 • 19121 просмотра
Трамп присвоил себе оригинальный трофей Клубного чемпионата мира, а «Челси» получит копию15 июля, 14:33 • 40990 просмотра
Азилия Бэнкс обвинила Конора Макгрегора в сексуальных домогательствах и обнародовала интимные фото бойца15 июля, 13:05 • 59781 просмотра
Неизданная музыка Бейонсе была украдена из автомобиля во время тура Cowboy Carter15 июля, 08:20 • 89663 просмотра
Новый "Супермен" превзошел "Человека из стали" по сборам, несмотря на критику сторонников MAGA14 июля, 11:18 • 93417 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Хранитель
Фокс Ньюс
Шахед-136
Нью-Йорк Таймс

Директору ООО сообщено о подозрении в уклонении от уплаты налогов на 30 млн грн, полученных от государства

Киев • УНН

 • 224 просмотра

Директору общества сообщено о подозрении в уклонении от уплаты налогов на сумму 30 млн грн. Предприятие поставляло оборудование для водоснабжения в Донецкой области, используя фиктивный налоговый кредит.

Директору ООО сообщено о подозрении в уклонении от уплаты налогов на 30 млн грн, полученных от государства

Детективы Бюро экономической безопасности разоблачили схему уклонения от уплаты налогов на более чем 30 млн грн. Должностные лица ООО уклонились от уплаты налогов, используя фиктивный налоговый кредит при поставке оборудования для водоснабжения в Донецкой области. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

По данным следствия, должностные лица общества с ограниченной ответственностью, которое осуществляло поставки оборудования и материалов для обеспечения водоснабжения в Донецкой области, уклонились от уплаты налогов путем использования фиктивного налогового кредита во время финансово-хозяйственных операций

- говорится в сообщении.

Указанные поставки осуществлялись в период военного положения с целью обеспечения жизнедеятельности гражданского населения Донбасса. В то же время, полученные от государственного бюджета средства в сумме более 30 млн грн не были полностью обложены налогом.

На основании собранных доказательств, прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили директору общества о подозрении по ч. 3 ст. 212 УК Украины. По ходатайству стороны обвинения, следственным судьей подозреваемому избрана мера пресечения в виде залога.

Досудебное расследование детективов БЭБ Украины продолжается. Прокуратурой принимаются меры для обеспечения возмещения нанесенного государству ущерба.

Злоупотребление на более чем 7 млн грн: директора и заведующие медучреждения в Киевской области подозреваются в хищении средств16.07.25, 11:48 • 1008 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ЭкономикаКриминал и ЧП
Донецкая область
Генеральный прокурор Украины
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9