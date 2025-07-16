Директору ООО сообщено о подозрении в уклонении от уплаты налогов на 30 млн грн, полученных от государства

Детективы Бюро экономической безопасности разоблачили схему уклонения от уплаты налогов на более чем 30 млн грн. Должностные лица ООО уклонились от уплаты налогов, используя фиктивный налоговый кредит при поставке оборудования для водоснабжения в Донецкой области. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

По данным следствия, должностные лица общества с ограниченной ответственностью, которое осуществляло поставки оборудования и материалов для обеспечения водоснабжения в Донецкой области, уклонились от уплаты налогов путем использования фиктивного налогового кредита во время финансово-хозяйственных операций - говорится в сообщении.

Указанные поставки осуществлялись в период военного положения с целью обеспечения жизнедеятельности гражданского населения Донбасса. В то же время, полученные от государственного бюджета средства в сумме более 30 млн грн не были полностью обложены налогом.

На основании собранных доказательств, прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили директору общества о подозрении по ч. 3 ст. 212 УК Украины. По ходатайству стороны обвинения, следственным судьей подозреваемому избрана мера пресечения в виде залога.

Досудебное расследование детективов БЭБ Украины продолжается. Прокуратурой принимаются меры для обеспечения возмещения нанесенного государству ущерба.

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