Директору ТОВ повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків на 30 млн грн, отриманих від держави

Детективи Бюро економічної безпеки викрили схему ухилення від сплати податків на понад 30 млн грн. Службові особи ТОВ ухилилися від сплати податків, використовуючи фіктивний податковий кредит під час постачання обладнання для водопостачання на Донеччині. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

За даними слідства, службові особи товариства з обмеженою відповідальністю, яке здійснювало постачання обладнання та матеріалів для забезпечення водопостачання на Донеччині, ухилилися від сплати податків шляхом використання фіктивного податкового кредиту під час фінансово-господарських операцій - йдеться у повідомленні.

Указані поставки здійснювались у період воєнного стану з метою забезпечення життєдіяльності цивільного населення Донбасу. Водночас, отримані від державного бюджету кошти у сумі понад 30 млн грн не були повністю оподатковані.

На підставі зібраних доказів, прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили директору товариства про підозру за ч. 3 ст. 212 КК України. За клопотанням сторони обвинувачення, слідчим суддею підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді застави.

Досудове розслідування детективів БЕБ України триває. Прокуратурою вживаються заходи для забезпечення відшкодування завданих державі збитків.

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