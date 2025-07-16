Зловживання на понад 7 млн грн: директори та завідувачі медзакладу на Київщині підозрюються у крадіжці коштів

Фігуранти підозрюються у внесенні недостовірних відомостей до електронної системи охорони здоров’я про надані медичні послуги населенню.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

Деталі

Колишньому директору одного із медичних закладів Обухівського району та чотирьом її спільникам повідомлено підозру у зловживанні, що призвело до протиправного отримання бюджетних коштів, які виділяються Національною службою здоров’я України.

За даними слідства, це здійснювалося шляхом внесення недостовірних відомостей до електронної системи охорони здоров’я про надані медичні послуги населенню.

За процесуального керівництва Обухівської окружної прокуратури повідомлено про підозру колишньому директору одного із медичних закладів Обухівського району та чотирьом її спільникам – колишньому медичному директору, медичному директору, завідувачу відділення та головному бухгалтеру у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України). - інформує Офіс Генерального прокурора.

Медичні послуги фактично не надавались, але дані вносились

За даними слідства, ексдиректорка закладу уклала із НСЗУ договори про медичне обслуговування населення.

Її спільники згідно договору вносили до електронної системи охорони здоров’я недостовірні відомості про повне надання медичних послуг, які фактично не надавались.

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Відповідно до висновків судово-економічної експертизи, такі дії службових осіб призвели до безпідставного нарахування медичному закладу грошових коштів на понад 7 млн грн.

Наразі здійснюється досудове розслідування.

Нагадаємо

В Україні викрили схему заволодіння посадовими особами ряду закладів охорони здоров’я мільйонів бюджетних коштів, виділених на допомогу тяжкохворим пацієнтам. Правоохоронці перевіряють причетність посадових осіб Національної служби здоров’я України та МОЗ України.

Раніше УНН повідомляв, що у Черкасах керівниця однієї із медичних установ міста підозрюється у розкраданні понад 2,4 млн гривень бюджетних коштів, виділених одному із медичних закладів Черкаської міськради.