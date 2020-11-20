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Головний лікар медустанови підозрюється в розкраданні понад 2,4 млн грн, виділених на боротьбу з COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. У Черкасах керівниця однієї із медичних установ міста підозрюється у розкраданні понад 2,4 млн гривень бюджетних коштів, виділених одному із медичних закладів Черкаської міськради на боротьбу з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.

"Служба безпеки України викрила розкрадання мільйонів бюджетних коштів, виділених одному із медичних закладів Черкаської міськради на боротьбу з пандемією коронавірусу", - сказано у повідомленні.

За попередніми даними слідства, організувала протиправний механізм керівниця однієї із медичних установ міста. Чиновниця підписала низку договорів із київською компанією на закупівлю засобів індивідуального захисту та протиепідеміологічних засобів на загальну суму 8 мільйонів гривень.

Оперативники спецслужби встановили, що вартість придбаного асортименту медичної продукції була суттєво завищена. На деякі позиції, зокрема захисні костюми для лікарів, ціна перевищувала ринкову більше ніж у два рази. Також задокументовано, що укладання угод відбувалось без обов’язкового дотримання норм проведення тендерних процедур держзакупівель, передбачених чинним законодавством.

"За висновками експертиз, через дії зловмисників бюджету міста завдано збитки на понад 2,4 мільйона гривень", - додається у повідомленні.

Наразі керівниці медзакладу повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Херсонщині працівники СБУ викрили розкрадання коштів одного з медзакладів, виділених з держбюджету України на боротьбу з коронавірусом.

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