На Херсонщині СБУ викрила розкрадання держкоштів виділених на боротьбу з COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. На Херсонщині працівники СБУ викрили розкрадання коштів одного з медзакладів, виділених з держбюджету України на боротьбу з коронавірусом. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
За попередніми даними слідства, посадовці одного з районних центрів первинної медико-санітарної допомоги розробили механізм привласнення грошей, які були перераховані медустанові райрадою для протидії поширенню інфекційного захворювання. Для реалізації оборудки представники лікарні уклали договір з комерційною структурою з міста Каховка на придбання для медперсоналу захисних масок, халатів і дезінфікуючих засобів.
“При цьому фігуранти значно завищили вартість вказаної продукції. За попередніми оцінками, втрати держави через цю схему становлять понад 110 тисяч гривень”, — повідомили правоохоронці.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудки. Викриття протиправної діяльності проводилось під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, повідомили в СБУ.
Нагадаємо, СБУ викрила вже понад 200 осіб на поширенні фейків про COVID-19.