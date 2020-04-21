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СБУ викрила вже понад 200 осіб на поширенні фейків про COVID-19

Київ • УНН

 • 11852 перегляди

КИЇВ. 21 квітня УНН. Під час карантину Служба безпеки України викрила 207 інтернет-агітаторів, які поширювали фейки про COVID-19, частина із них діяла за завданнями російської сторони. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ.

“За період дії карантинних заходів Служба безпеки України викрила вже 207 інтернет-агітаторів, котрі поширювали різноманітні фейки про коронавірус. Також заблоковано понад 2 тисячі інтернет-спільнот із загальною аудиторією 800 тисяч користувачів”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що інформацію про 197 виявлених агітаторів СБУ спрямувала до Нацполіції. Половина порушників вже притягнуто до адміністративної відповідальності за поширення неправдивих чуток, які можуть викликати паніку або порушення громадського порядку.

“Встановлено, що 10 із 207 виявлених агітаторів діяли за завданням російської сторони. Стосовно них СБУ розпочала кримінальні провадження за дії, що спрямовані на посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади (ст. 109 і 110 Кримінального кодексу України)”, — зазначається в повідомленні.

Зокрема, такі агітатори працювали в Києві, Одесі, Дніпрі, Львові, Херсоні, Полтаві, Кропивницькому.

Нагадаємо, поліція Харкова перевіряє інформацію про порушення карантину у храмах.

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