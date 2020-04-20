Поліція Харкова перевіряє інформацію про порушення карантину у храмах
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Поліція Харкова перевіряє інформацію про порушення карантинних норм у храмах міста. Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію області.
Зазначається, що повідомлення про порушення постанови Кабінету Міністрів України щодо скупчення людей на території церкви по вулиці Клочківській не знайшло свого підтвердження.
19 квітня близько 00:50 до поліції зателефонував чоловік, який повідомив, що на території храму зібралось близько 50 громадян, що є порушенням карантинних правил.
В ході перевірки правоохоронці встановили, що на вулиці біля релігійної споруди перебуває близько 20 осіб, які знаходяться на визначеній відстані один до одного. Встановити місцезнаходження заявника поліцейським не вдалося. Скарги та заяви від інших осіб не надходили.
Московським відділом поліції проводиться перевірка щодо виявленого порушення карантинних норм у храмі по вулиці Академіка Павлова. На даний час вирішується питання про притягнення представників релігійного закладу до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Ще одне порушення виявлено в Київському районі в ході моніторингу мережі Інтернет. В одній з соціальних мереж опубліковано відео, на якому у дворі храму по вулиці Валентинівській зібралося близько 50 прихожан. Громадяни порушили дозволені правила дистанції. Вказана інформація зареєстрована в Київському відділі поліції. Проводиться перевірка.
Нагадаємо, поліція розпочала провадження через порушення карантину у Святогірській і Почаївській лаврах.