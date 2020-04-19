Поліція розпочала провадження через порушення карантину у Святогірській і Почаївській лаврах
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Богослужіння у храмах відбулися з порушеннями карантинних обмежень: і у Святогірській Свято-Успенській лаврі, і в Почаївській Свято-Успенській лаврі під час служби перебувала велика кількість осіб, які не дотримувалися соціальної дистанції, при цьому частина з них не використовувала засоби індивідуального захисту. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національну поліцію.
Зазначається, Божественна літургія у Почаївській Свято-Успенській лаврі відбулася за участю великої кількості вірян. Згідно із попередніми домовленостями з духовенством Почаївської лаври, богослужіння мало проводитися з виконанням всіх умов та правил карантину. Прихожани мали перебувати на прилеглій території, а не в храмі.
Пасхальне богослужіння розпочалося о 23:00. В цей час поліцейські зафіксували скупчення людей у храмі, ще кілька десятків прихожан перебували на вулиці. Переважна більшість не дотримувалися дистанції.
Окрім того, під час релігійної відправи духовенство відчинило двері монастиря, й віряни, всупереч встановленим обмеженням, почали заходити всередину.
А у Святогірській Свято-Успенській лаврі було зафіксовано зібрання кількасот людей, які не дотримувалися соціальної дистанції та частина з них перебувала без масок.
За обома фактами розпочато кримінальні провадження за статтею 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.
Як повідомлялося в УНН, за даними МВС, богослужіння на Великдень у більшості храмах України відбулися без порушень. Разом із тим зафіксовано 19 випадків недотримання карантинних обмежень.