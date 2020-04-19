Поліція розпочала провадження через порушення карантину у Святогірській і Почаївській лаврах

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Богослужіння у храмах відбулися з порушеннями карантинних обмежень: і у Святогірській Свято-Успенській лаврі, і в Почаївській Свято-Успенській лаврі під час служби перебувала велика кількість осіб, які не дотримувалися соціальної дистанції, при цьому частина з них не використовувала засоби індивідуального захисту. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національну поліцію.