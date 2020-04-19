Полиция начала производство из-за нарушения карантина в Святогорской и Почаевской лаврах

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Богослужения в храмах прошли с нарушениями карантина: и в Святогорской Свято-Успенской лавре, и в Почаевской Свято-Успенской лавре во время службы находилось большое количество лиц, не придерживались социальной дистанции, при этом часть из них не использовала средства индивидуальной защиты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию.