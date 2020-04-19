Полиция начала производство из-за нарушения карантина в Святогорской и Почаевской лаврах
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Богослужения в храмах прошли с нарушениями карантина: и в Святогорской Свято-Успенской лавре, и в Почаевской Свято-Успенской лавре во время службы находилось большое количество лиц, не придерживались социальной дистанции, при этом часть из них не использовала средства индивидуальной защиты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию.
Отмечается, Божественная литургия в Почаевской Свято-Успенской лавре состоялась при участии большого количества верующих. Согласно предварительным договоренностям с духовенством Почаевской лавры, богослужение должно было проводиться с выполнением всех условий и правил карантина. Прихожане должны были находиться на прилегающей территории, а не в храме.
Пасхальное богослужение началось в 23:00. В это время полицейские зафиксировали скопления людей в храме, еще несколько десятков прихожан находились на улице. Подавляющее большинство не соблюдали дистанцию.
Кроме того, во время религиозной службы духовенство открыло двери монастыря, и верующие, вопреки установленным ограничениям, начали заходить внутрь.
А в Святогорской Свято-Успенской лавре было зафиксировано собрание нескольких людей, которые не придерживались социальной дистанции и часть из них находилась без масок.
По обоим фактам начаты уголовные производства по статье 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.
Как сообщалось в УНН, по данным МВД, богослужения на Пасху в большинстве храмах Украины прошли без нарушений. Вместе с тем зафиксировано 19 случаев несоблюдения карантина.