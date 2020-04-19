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Правоохоронці зафіксували 19 порушень під час великодніх богослужінь

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Богослужіння на Великдень у більшості храмах України відбулися без порушень. Разом із тим зафіксовано 19 випадків недотримання карантинних обмежень. Про це Глава Нацполіції Ігор Клименко повідомив сьогодні, 19 квітня, передає УНН із посиланням на управління комунікації Національної поліції України.

"Участь у богослужіннях взяли майже 130 000 громадян. І сьогодні ми можемо говорити про те, що громадяни проявили правову свідомість і дослухалися до наших закликів дотримуватися карантинних обмежень. Утім впродовж доби зафіксовано випадки присутності понад 10 вірян у храмах, у тому числі без засобів індивідуального захисту у 19-ти культових спорудах на території 13-ти областей. Поліцейські склали три адміністративні протоколи та розпочали одне кримінальне провадження. Решта матеріалів ретельно вивчається для прийняття законного рішення. Поліція продовжує працювати в посиленому режимі", - повідомив Клименко.

Так, за словам правоохоронців, на території держави 18-19 квітня святкові богослужіння проводилися у 13 658 храмах в усіх регіонах. Публічну безпеку і порядок забезпечували 26 500 поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України.

Зусилля правоохоронців насамперед були спрямовані на проведення профілактичної роботи щодо неухильного дотримання всіх карантинних обмежень.

Як повідомлялося в УНН, ввечері 18 квітня у цервах Православної церкви України і Української православної церкви Московського патріархату розпочалося всенощне Великоднє богослужіння. Усі богослужіння проходили онлайн без присутності вірян.

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