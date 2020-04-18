У церквах України почалося Великоднє богослужіння: коли і де дивитися онлайн
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Ввечері суботи у цервах Православної церкви України і Української православної церкви Московського патріархату розпочалося всенощне Великоднє богослужіння, передає УНН.
Усі богослужіння проходять онлайн без присутності вірян.
Головна служба ПЦУ проходить у Свято-Михайлівському соборі у Києві.
"Світле Воскресіння Христове наповнює наші серця радістю та надією. Ми йшли до зустрічі цього свята крізь непередбачувані випробування і обмеження та вперше багато вірян зустрічає його не у храмі, а у власних оселях. І все ж – зараз ми єдині у своїх прагненнях, ми зміцніли завдяки взаємній підтримці і жертовній допомозі ближнім, а наші душі відкриті назустріч Спасителеві. Проведімо ці години у спільній молитві, подякуймо Богові за цей рік у спільноті помісної Православної Церкви України. Світла і любові кожному із вас!", йдеться у повідомленні ПЦУ.
Православна церква України впродовж 18 квітня приймала онлайн-записки для молитви за здоров'я або за упокій.
У Пасхальну ніч, 19 квітня, предстоятель Української православної церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій здійснить Великоднє богослужіння з молитвою про припинення коронавірусної епідемії. Про це повідомив Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.
У зв’язку з обмеження пов’язаними з карантином та з метою уникнення скупчення великої кількості віруючих, які щороку бажають потрапити на Великодні богослужіння, що очолює предстоятель УПЦ МП, він буде звершувати Пасхальну літургію у своїй резиденції у Свято-Пантелеімонівському монастирі Феофанії.
О 7:30 у неділю, 19 квітня, розпочнеться онлайн-трансляція Надгробного, Пасхальної Утрені, Божественної Літургії і посвячення пасок у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ у Києві.
Служба Православної Церкви України транслюватиметься в ніч з 18 по 19 квітня на каналах 1+1 і UA: Перший - з 23:00 18 квітня до 3:00 19 квітня.
Службу Української православної церкви Московського патріархату покажуть в ніч з 18 на 19 квітня на каналах "Інтер" і UA: Перший - з 23:00 до 3:00.
Служба Української греко-католицької церкви буде транслюватися на каналах ICTV та UA: Перший з 7:30 до 11:00 19 квітня.
Також богослужіння можна дивитися в інтернеті на сторінках вищезазначених церков у Facebook і Youtube.
Нагадаємо, в Україну привезли Благодатний вогонь.