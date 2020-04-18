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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 60039 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 98302 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130322 просмотра

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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
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В церквях Украины началось Пасхальное богослужение: когда и где смотреть онлайн

В церквях Украины началось Пасхальное богослужение: когда и где смотреть онлайн

Киев  •  УНН

 • 52377 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Вечером субботы в церквях Православной церкви Украины и Украинской православной церкви Московского патриархата началось всенощное Пасхальное богослужение, передает УНН.

Все богослужения проходят онлайн без присутствия верующих.

Главная служба ПЦУ проходит в Свято-Михайловском соборе в Киеве.

"Светлое Воскресение Христово наполняет наши сердца радостью и надеждой. Мы шли к встрече этого праздника через непредсказуемые испытания и ограничения и впервые много верующих встречает его не в храме, а в собственных домах. И все же - сейчас мы едины в своих стремлениях, мы окрепли благодаря взаимной поддержке и жертвенной помощи ближним, а наши души открыты навстречу Спасителю. Проведем эти часы в общей молитве, поблагодарите Бога за этот год в сообществе поместной Православной Церкви Украины. Света и любви каждому из вас!", говорится в сообщении ни ПЦУ.

Православная церковь Украины на протяжении 18 апреля принимала онлайн-записки для молитвы о здравии или за упокой.

В Пасхальную ночь, 19 апреля, предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий совершит Пасхальное богослужение с молитвой о прекращении коронавирусной эпидемии. Об этом сообщил Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В связи с ограничениями, связанных с карантином, и во избежание скопления большого количества верующих, которые ежегодно желают попасть на Пасхальные богослужения, которые возглавляет предстоятель УПЦ МП, он будет совершать Пасхальную литургию в своей резиденции в Свято-Пантелеимоновском монастыре Феофании.

В 7:30 в воскресенье, 19 апреля, начнется онлайн-трансляция Надгробного, Пасхальной утрени, Божественной Литургии и посвящение пояс в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ в Киеве.

Служба Православной Церкви Украины будет транслироваться в ночь с 18 по 19 апреля на каналах 1+1 и UA:Первый - с 23:00 18 апреля до 3:00 19 апреля.

Службу Украинской православной церкви Московского патриархата покажут в ночь с 18 на 19 апреля на каналах "Интер" и UA:Первый - с 23:00 до 3:00.

Служба Украинской греко-католической церкви будет транслироваться на каналах ICTV и UA: Первый с 7:30 до 11:00 19 апреля.

Также богослужения можно смотреть в интернете на страницах вышеупомянутых церквей в Facebook и Youtube.

Напомним, в Украину привезли Благодатный огонь.

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