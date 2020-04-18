В Украину привезли Благодатный огонь
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Представители Украинской православной церкви Московского патриархата привезли в субботу из Иерусалима в Украину Благодатный огонь. Об этом сообщает Центр информации УПЦ МП, передает УНН.
"Благодатный огонь уже в Украине. Делегация Украинской Православной Церкви доставила Благодатный огонь в Украину", - указано в сообщении.
Благодатный огонь сошел сегодня в Иерусалиме, в Храме Гроба Господня, в 13:50.
Из-за распространения COVID-19 миром, в этом году схождение благодатного огня в Иерусалиме состоялось без присутствия паломников и с ограниченным количеством участников.
Как ранее сообщалось в УНН, Православная церковь Украины может не получить Благодатный огонь в этом году.