В Україну привезли Благодатний вогонь
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Представники Української православної церкви Московського патріархату привезли у суботу з Єрусалима до України Благодатний вогонь. Про це повідомляє Центр інформації УПЦ МП, передає УНН.
"Благодатний вогонь уже в Україні. Делегація Української Православної Церкви доставила Благодатний вогонь в Україну", - вказано у повідомленні.
Благодатний вогонь зійшову сьогодні у Єрусалимі, в Храмі Гробу Господнього, о 13:50.
Через поширення COVID-19 світом, цього року сходження благодатного вогню в Єрусалимі відбулося без присутності паломників та з обмеженою кількістю учасників.
Як раніше повідомлялося в УНН, Православна церква України може не отримати Благодатний вогонь цього року.