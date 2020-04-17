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ПЦУ цього року може не отримати благодатний вогонь - Епіфаній

ПЦУ цього року може не отримати благодатний вогонь - Епіфаній

Київ • УНН

 • 19938 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Православна церква України може не отримати благодатний вогонь цьогоріч. Про це повідомив предстоятель ПЦУ Епіфаній в інтерв’ю "Радіо Свобода", передає УНН.

“Вже склалася така благочестива традиція, що кожного року привозять благодатний вогонь з храму Воскресіння Христового, із Кувуклії, Гробу Господнього, який сходить кожного року під час богослужіння у Велику суботу. В цьому році невідомо, чи ми будемо мати благодатний вогонь. Були певні пропозиції, але ми не наполягаємо на цьому”, — сказав очільник ПЦУ.

За його словами, були пропозиції, щоб найняти чартер.

“Але я схильний до того, що краще ті кошти, які використають на літак, використати для того, щоб закупити відповідні медикаменти чи засоби захисту для лікарів. І тому я не впевнений, що буде привезено благодатний вогонь. Але, можливо, якимось чином для всіх церков, бо ми, збираючись спілкуючись із державою, з поліцією, говорили про те, що якщо це робити, то робити всім разом. Тобто привезти благодатний вогонь для всіх церков або загалом не привозити його у цей такий відповідальний час в цьому році”, — заявив Епіфаній.

Раніше посольство Ізраїлю в Україні повідомило, що через коронавірус цьогоріч сходження благодатного вогню в Єрусалимі відбудеться без присутності паломників та з обмеженою кількістю учасників.

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