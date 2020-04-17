ПЦУ в этом году может не получить благодатный огонь - Епифаний

"Уже сложилась такая благочестивая традиция, каждый год привозят благодатный огонь из храма Воскресения Христова, с Кувуклии, Гроба Господня, который сходит каждый год во время богослужения в Великую субботу. В этом году неизвестно, будем ли мы иметь благодатный огонь. Были определенные предложения, но мы не настаиваем на этом", - сказал глава ПЦУ.

По его словам, были предложения, чтобы нанять чартер.

"Но я склонен к тому, что лучше те средства, которые используют на самолет, использовать для того, чтобы закупить соответствующие медикаменты или средства защиты для врачей. И поэтому я не уверен, что будет привезен благодатный огонь. Но, возможно, каким-то образом для всех церквей, потому что мы, собираясь общаясь с государством, с полицией, говорили о том, что если это делать, то делать всем вместе. То есть привезти Благодатный огонь для всех церквей или не привозить его в такое ответственное время в этом году", - заявил Епифаний.

Ранее посольство Израиля в Украине сообщило, что из-за коронавируса в этом году схождение благодатного огня в Иерусалиме состоится без присутствия паломников и с ограниченным количеством участников.