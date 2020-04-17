Церемонія сходження благодатного вогню без паломників відбудеться завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Церемонія сходження Благодатного вогню відбудеться 18 квітня й пройде без паломників. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу посольства Ізраїлю.
“У цю суботу, 18 квітня, у Храмі Гробу Господнього відбудеться церемонія сходження Благодатного вогню”, — йдеться в повідомленні.
Також наголошується, що цьогоріч вона пройде без присутності паломників та з обмеженою кількістю учасників через коронавірус.
За легендою, той рік, в який Благодатний вогонь не зійде на землю, буде останнім перед Страшним судом.
Нагадаємо, церемонію сходження Благодатного вогню транслюватимуть на весь світ.
Як повідомлялося, в 2019 році Благодатний вогонь зійшов на землю у Велику Суботу 27 квітня.