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Церемонія сходження благодатного вогню без паломників відбудеться завтра

Церемонія сходження благодатного вогню без паломників відбудеться завтра

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Церемонія сходження Благодатного вогню відбудеться 18 квітня й пройде без паломників. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу посольства Ізраїлю.

“У цю суботу, 18 квітня, у Храмі Гробу Господнього відбудеться церемонія сходження Благодатного вогню”, — йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що цьогоріч вона пройде без присутності паломників та з обмеженою кількістю учасників через коронавірус.

За легендою, той рік, в який Благодатний вогонь не зійде на землю, буде останнім перед Страшним судом.

Нагадаємо, церемонію сходження Благодатного вогню транслюватимуть на весь світ.

Як повідомлялося, в 2019 році Благодатний вогонь зійшов на землю у Велику Суботу 27 квітня.

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