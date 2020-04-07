Церемонія сходження благодатного вогню відбуватиметься без паломників
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Церемонія сходження Благодатного вогню відбудеться 18 квітня і буде відбуватися без паломників. Її транслюватимуть на весь світ. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"У єрусалимському храмі Воскресіння Христового, відомий також як Храм Гробу Господнього, у Велику Суботу, яка в цьому році випадає на 18 квітня, відбудеться церемонія сходження Благодатного вогню, але без присутності паломників і з обмеженою кількістю учасників через заходи щодо запобігання поширення коронавірусу", - сказав глава департаменту у справах діаспори і світових релігій МЗС Ізраїлю Аківа Тор.
Повідомляється, що традиційна церемонія відбудеться, тільки в ній будуть брати участь 10 осіб.
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"З Храму Гробу Господнього трансляція церемонії буде вестися на весь світ", - зазначив Аківа Тор.
Він також додав, що низка країн направить літаки для того, щоб отримати Благодатний вогонь в аеропорту Бен-Гуріон.
"Після церемонії вогонь буде доставлений представниками Грецької православної церкви до Яффських воріт Старого міста Єрусалима, після чого представники посольств, що не обов'язково, але швидше за все це будуть вони, доставлять вогонь в аеропорт Бен-Гуріон. Представники, які прилетять за вогнем, не зможуть виходити зі своїх літаків через умови карантину, але їм передадуть вогонь ті, хто отримає його біля яффських воріт", - сказав Аківа Тор.
За легендою, той рік, в який Благодатний вогонь не зійде на землю, буде останнім перед Страшним судом.
Нагадаємо, в 2019 році Благодатний вогонь зійшов на землю у Велику Суботу 27 квітня.