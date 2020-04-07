Церемония схождения благодатного огня будет происходить без паломников
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Церемония схождения Благодатного огня состоится 18 апреля и будет происходить без паломников. Ее будут транслировать на весь мир. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
“В иерусалимском храме Воскресения Христова, известен также как Храм Гроба Господня, в Великую Субботу, которая в этом году выпадает на 18 апреля, состоится церемония схождения Благодатного огня, но без присутствия паломников и с ограниченным количеством участников из-за мер по предотвращению распространения коронавируса”, - сказал глава департамента по делам диаспоры и мировых религий МИД Израиля Акива Тор.
Сообщается, что традиционная церемония состоится, только в ней будут участвовать 10 человек.
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“Из Храма Гроба Господня трансляция церемонии будет вестись на весь мир”, - отметил Акива Тор.
Он также добавил, что ряд стран направит самолеты для того, чтобы получить Благодатный огонь в аэропорту Бен-Гурион.
"После церемонии огонь будет доставлен представителями Греческой православной церкви к Яффским воротам Старого города Иерусалима, после чего представители посольств, что не обязательно, но скорее всего это будут они, доставят огонь в аэропорт Бен-Гурион. Представители, которые прилетят за огнем, не смогут выходить из своих самолетов из-за условий карантина, но им передадут огонь те, кто получит его у Яффских ворот", - сказал Акива Тор.
По легенде, тот год, в который Благодатный огонь не сойдет на землю, будет последним перед Страшным судом.
Напомним, в 2019 году Благодатный огонь сошел на землю в Великую Субботу 27 апреля.