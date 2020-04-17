Церемония схождения благодатного огня без паломников состоится завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Церемония схождения Благодатного огня состоится 18 апреля и пройдет без паломников. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу посольства Израиля.
“В эту субботу, 18 апреля, в Храме Гроба Господня состоится церемония схождения Благодатного огня”, — говорится в сообщении.
Также отмечается, что в этом году она пройдет без присутствия паломников и с ограниченным количеством участников из-за коронавируса.
По легенде, тот год, в который Благодатный огонь не сойдет на землю, будет последним перед Страшным судом.
Напомним, церемонию схождения Благодатного огня будут транслировать на весь мир.
Как сообщалось, в 2019 году Благодатный огонь сошел на землю в Великую Субботу 27 апреля.