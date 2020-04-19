Правоохранители зафиксировали 19 нарушений во время пасхальных богослужений

"Участие в богослужениях приняли почти 130 000 граждан. И сегодня мы можем говорить о том, что граждане проявили правовое сознание и прислушались к нашим призывам к соблюдению карантина. Впрочем течение суток зафиксированы случаи присутствии более 10 верующих в храмах, в том числе без средств индивидуальной защиты в 19-ти культовых сооружениях на территории 13-ти областей. Полицейские составили три административных протокола и начали одно уголовное производство. Остальные материалы тщательно изучается для принятия законного решения. Полиция продолжает работать в усиленном режиме", - сообщил Клименко.

Так, по словам правоохранителей, на территории 18-19 апреля праздничные богослужения проводились в 13 658 храмах во всех регионах. Публичную безопасность и порядок обеспечивали 26 500 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Усилия правоохранителей прежде всего были направлены на проведение профилактической работы по неукоснительному соблюдению всех карантинных ограничений.

Как сообщалось в УНН, вечером 18 апреля в церквах Православной церкви Украины и Украинской православной церкви Московского патриархата начались всенощные Пасхальные богослужения. Все богослужения проходили онлайн без присутствия верующих.