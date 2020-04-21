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СБУ разоблачила уже более 200 человек в распространении фейков о COVID-19

СБУ разоблачила уже более 200 человек в распространении фейков о COVID-19

Киев  •  УНН

 • 11843 просмотра

КИЕВ. 21 апреля УНН. Во время карантина Служба безопасности Украины разоблачила 207 интернет-агитаторов, распространявших фейки о COVID-19, часть из них действовала по заданию российской стороны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

“За период действия карантинных мероприятий Служба безопасности Украины разоблачила уже 207 интернет-агитаторов, которые распространяли различные фейки о коронавирусе. Также заблокировано более 2 тысяч интернет-сообществ с общей аудиторией 800 тысяч пользователей”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что информацию о 197 выявленных агитаторов СБУ направила в Нацполицию. Половина нарушителей уже привлечены к административной ответственности за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику или нарушение общественного порядка.

“Установлено, что 10 из 207 выявленных агитаторов действовали по заданию российской стороны. В отношении них СБУ начала уголовные производства за действия, направленные на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти (ст. 109 и 110 Уголовного кодекса Украины)”, — отмечается в сообщении.

В частности, такие агитаторы работали в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Херсоне, Полтаве, Кропивницком.

Напомним, полиция Харькова проверяет информацию о нарушении карантина в храмах.

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