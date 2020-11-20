Главный врач медучреждения подозревается в хищении более 2,4 млн грн, выделенных на борьбу с COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. В Черкассах руководитель одного из медицинских учреждений города подозревается в хищении более 2,4 млн гривен бюджетных средств, выделенных одному из медицинских учреждений Черкасского горсовета на борьбу с пандемией коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Служба безопасности Украины разоблачила хищение миллионов бюджетных средств, выделенных одному из медицинских учреждений Черкасского горсовета на борьбу с пандемией коронавируса", - говорится в сообщении.
По предварительным данным следствия, организовала противоправный механизм руководитель одного из медицинских учреждений города. Чиновница подписала ряд договоров с киевской компанией на закупку средств индивидуальной защиты и противоэпидемиологических средств на общую сумму 8 миллионов гривен.
Оперативники спецслужбы установили, что стоимость приобретенного ассортимента медицинской продукции была существенно завышена. На некоторые позиции, в частности защитные костюмы для врачей, цена превышала рыночную более чем в два раза. Также задокументировано, что заключение соглашений происходило без обязательного соблюдения норм проведения тендерных процедур госзакупок, предусмотренных действующим законодательством.
"По заключению экспертизы, из-за действий злоумышленников бюджета города нанесен ущерб на более чем 2,4 миллиона гривен", - добавляется в сообщении.
Сейчас руководительнице медучреждения сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Херсонской области сотрудники СБУ разоблачили хищение средств одного из медучреждений, выделенных из госбюджета Украины на борьбу с коронавирусом.