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Злоупотребление на более чем 7 млн грн: директора и заведующие медучреждения в Киевской области подозреваются в хищении средств

Киев • УНН

 • 496 просмотра

Бывшему директору медучреждения Обуховского района и четырем сообщникам сообщено подозрение в злоупотреблении служебным положением. Они вносили недостоверные сведения о предоставленных медицинских услугах, что привело к безосновательному начислению более 7 млн грн.

Злоупотребление на более чем 7 млн грн: директора и заведующие медучреждения в Киевской области подозреваются в хищении средств

Фигуранты подозреваются во внесении недостоверных сведений в электронную систему здравоохранения о предоставленных медицинских услугах населению.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

Детали

Бывшему директору одного из медицинских учреждений Обуховского района и четырем ее сообщникам сообщено подозрение в злоупотреблении, что привело к противоправному получению бюджетных средств, выделяемых Национальной службой здоровья Украины.

По данным следствия, это осуществлялось путем внесения недостоверных сведений в электронную систему здравоохранения о предоставленных медицинских услугах населению.

Под процессуальным руководством Обуховской окружной прокуратуры сообщено о подозрении бывшему директору одного из медицинских учреждений Обуховского района и четырем ее сообщникам – бывшему медицинскому директору, медицинскому директору, заведующему отделением и главному бухгалтеру в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины).

- информирует Офис Генерального прокурора.

Медицинские услуги фактически не предоставлялись, но данные вносились

По данным следствия, экс-директор учреждения заключила с НСЗУ договоры о медицинском обслуживании населения.

Ее сообщники согласно договору вносили в электронную систему здравоохранения недостоверные сведения о полном предоставлении медицинских услуг, которые фактически не предоставлялись.

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Согласно выводам судебно-экономической экспертизы, такие действия должностных лиц привели к безосновательному начислению медицинскому учреждению денежных средств на более чем 7 млн грн.

В настоящее время осуществляется досудебное расследование.

Напомним

В Украине разоблачили схему завладения должностными лицами ряда учреждений здравоохранения миллионов бюджетных средств, выделенных на помощь тяжелобольным пациентам. Правоохранители проверяют причастность должностных лиц Национальной службы здоровья Украины и Минздрава Украины.

Ранее УНН сообщал, что в Черкассах руководительница одного из медицинских учреждений города подозревается в хищении более 2,4 млн гривен бюджетных средств, выделенных одному из медицинских учреждений Черкасского горсовета.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ЗдоровьеКриминал и ЧП
Киевская область
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