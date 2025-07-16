Злоупотребление на более чем 7 млн грн: директора и заведующие медучреждения в Киевской области подозреваются в хищении средств
Киев • УНН
Бывшему директору медучреждения Обуховского района и четырем сообщникам сообщено подозрение в злоупотреблении служебным положением. Они вносили недостоверные сведения о предоставленных медицинских услугах, что привело к безосновательному начислению более 7 млн грн.
Фигуранты подозреваются во внесении недостоверных сведений в электронную систему здравоохранения о предоставленных медицинских услугах населению.
Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
Детали
Бывшему директору одного из медицинских учреждений Обуховского района и четырем ее сообщникам сообщено подозрение в злоупотреблении, что привело к противоправному получению бюджетных средств, выделяемых Национальной службой здоровья Украины.
По данным следствия, это осуществлялось путем внесения недостоверных сведений в электронную систему здравоохранения о предоставленных медицинских услугах населению.
Под процессуальным руководством Обуховской окружной прокуратуры сообщено о подозрении бывшему директору одного из медицинских учреждений Обуховского района и четырем ее сообщникам – бывшему медицинскому директору, медицинскому директору, заведующему отделением и главному бухгалтеру в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины).
Медицинские услуги фактически не предоставлялись, но данные вносились
По данным следствия, экс-директор учреждения заключила с НСЗУ договоры о медицинском обслуживании населения.
Ее сообщники согласно договору вносили в электронную систему здравоохранения недостоверные сведения о полном предоставлении медицинских услуг, которые фактически не предоставлялись.
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Согласно выводам судебно-экономической экспертизы, такие действия должностных лиц привели к безосновательному начислению медицинскому учреждению денежных средств на более чем 7 млн грн.
В настоящее время осуществляется досудебное расследование.
Напомним
В Украине разоблачили схему завладения должностными лицами ряда учреждений здравоохранения миллионов бюджетных средств, выделенных на помощь тяжелобольным пациентам. Правоохранители проверяют причастность должностных лиц Национальной службы здоровья Украины и Минздрава Украины.
Ранее УНН сообщал, что в Черкассах руководительница одного из медицинских учреждений города подозревается в хищении более 2,4 млн гривен бюджетных средств, выделенных одному из медицинских учреждений Черкасского горсовета.