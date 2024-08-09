Директор НАБУ продолжает настаивать на создании экспертного учреждения при бюро, несмотря на предостережения иностранных партнеров
Киев • УНН
Директор НАБУ продолжает настаивать на создании экспертного учреждения при бюро, несмотря на предостережения иностранных партнеров.
Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос продолжает настаивать на создании для бюро своего экспертного учреждения, несмотря на предостережения иностранных экспертов о том, что это не решит вопрос объективности судебных экспертиз в уголовных производствах, которые расследуют антикоррупционеры, пишет УНН.
Детали
"Наши приоритеты на 2024 и 2025 год - они неизменны. То, над чем мы будем работать совместно с коллегами, совместно с международными партнерами. Это необходимость создания экспертного учреждения при НАБУ. И я не устаю повторять, что это - важнейшая задача для антикоррупционной инфраструктуры. Потому что риск влияния на расследования НАБУ и САП, используя этот инструмент, он чрезвычайно высок - риск утечки информации о назначении экспертиз, о затягивании экспертиз, об искажении их содержания. И я не вижу ни одного на сегодня логического и адекватного объяснения, почему именно сегодня не может быть создано такое учреждение именно для расследований в антикоррупционный сфере в отношении топ-чиновников", - сказал Кривонос во время брифинга по результатам работы антикоррупционеров за первое полугодие 2024 года.
По его словам, вторым приоритетом является то, чтобы детективы получили возможность самостоятельного прослушивания.
"Третий приоритет - это независимый аудит, который должен состояться в этом году. Мы, коллектив бюро и я лично как директор, будем полностью способствовать проведению этого независимого аудита", - указал директор НАБУ.
Добавим
Манипуляции с экспертизами - обычное дело для НАБУ. В частности детективы заказывают судебные экспертизы у своих коллег и знакомых.
Международные эксперты, которые проводили аудит деятельности НАБУ, отмечали, что создание уголовного учреждения при антикоррупционном бюро не решит вопрос объективности экспертиз в уголовных производствах, которые расследуют детективы.
Нередко манипуляции антикоррупционеров с экспертизами играют против них самих. Например, экспертизы по делам "Роттердам+" и экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Как заявляла адвокат Ирина Одинец, НАБУ проиграло в суде, потому что в течение расследования детективы по указанным делам "рисовали" судебные экспертизы в дружественных частных конторах, а затем ими безуспешно пытались подтвердить свои обвинения. Сам Владимир Омелян также отмечал, что детективы привлекали "сомнительных экспертов" во время расследования дела против него.
К тому же недавно НАБУ пыталось слить экспертизу по делу против экс-министра агрополитики Николая Сольского, которую сами же и заказали и которая, очевидно, должна была свидетельствовать о невиновности Сольского.
Учитывая неоднократные факты таких манипуляций, идея главы НАБУ Семена Кривоноса создать для бюро свое экспертное учреждение выглядит крайне настораживающей. В таком случае "нарисованных" экспертиз может стать в разы больше, а затем расследования НАБУ могут превратиться в заангажированные преследования вроде массового политического террора советского НКВД.