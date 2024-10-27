"Динамо - Шахтер": где смотреть матч и кто фаворит у букмекеров

Сегодня, 27 октября в 18:00 "Динамо" и "Шахтер" проведут игру, в рамках 11-го тура чемпионата Украины по футболу. Ставки букмекеров на победу команд фактически одинаковы, пишет УНН.

Детали

В первом классическом дерби сезона-2024/25 киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" сойдутся в рамках 11-го тура чемпионата Украины по футболу.

Поединок состоится 27 октября на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве, начало - в 18:00 по киевскому времени.

Букмекеры считают шансы команд в предстоящем дерби почти равными. Коэффициент на победу "бело-синих" составляет 2,66, на ничью - 3,45, а на выигрыш "шахтеров" - 2,58.

Видеотрансляцию игры можно будет смотреть на UPL.TV, 2+2 и Чемпион.

Напомним

Столичное "Динамо" продолжает возглавлять турнирную таблицу после победы в киевском дерби с болельщиками на деревьях.