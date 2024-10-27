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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Динамо - Шахтер": где смотреть матч и кто фаворит у букмекеров

"Динамо - Шахтер": где смотреть матч и кто фаворит у букмекеров

Киев  •  УНН

07:45 • 4605 просмотра

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Сегодня в 18:00 на стадионе Лобановского состоится матч между Динамо и Шахтером в рамках 11 тура УПЛ. Трансляцию можно смотреть на UPL.TV, 2+2 и Чемпион, а букмекеры оценивают шансы команд почти равными.

Сегодня, 27 октября в 18:00 "Динамо" и "Шахтер" проведут игру, в рамках 11-го тура чемпионата Украины по футболу. Ставки букмекеров на победу команд фактически одинаковы, пишет УНН.

Детали

В первом классическом дерби сезона-2024/25 киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" сойдутся в рамках 11-го тура чемпионата Украины по футболу.

Поединок состоится 27 октября на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве, начало - в 18:00 по киевскому времени.

Букмекеры считают шансы команд в предстоящем дерби почти равными. Коэффициент на победу "бело-синих" составляет 2,66, на ничью - 3,45, а на выигрыш "шахтеров" - 2,58.

Видеотрансляцию игры можно будет смотреть на UPL.TV, 2+2 и Чемпион.

Напомним

Столичное "Динамо" продолжает возглавлять турнирную таблицу после победы в киевском дерби с болельщиками на деревьях.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

спорт
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