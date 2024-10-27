"Динамо - Шахтер": где смотреть матч и кто фаворит у букмекеров
Киев • УНН
Сегодня в 18:00 на стадионе Лобановского состоится матч между Динамо и Шахтером в рамках 11 тура УПЛ. Трансляцию можно смотреть на UPL.TV, 2+2 и Чемпион, а букмекеры оценивают шансы команд почти равными.
Сегодня, 27 октября в 18:00 "Динамо" и "Шахтер" проведут игру, в рамках 11-го тура чемпионата Украины по футболу. Ставки букмекеров на победу команд фактически одинаковы, пишет УНН.
Детали
В первом классическом дерби сезона-2024/25 киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" сойдутся в рамках 11-го тура чемпионата Украины по футболу.
Поединок состоится 27 октября на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве, начало - в 18:00 по киевскому времени.
Букмекеры считают шансы команд в предстоящем дерби почти равными. Коэффициент на победу "бело-синих" составляет 2,66, на ничью - 3,45, а на выигрыш "шахтеров" - 2,58.
Видеотрансляцию игры можно будет смотреть на UPL.TV, 2+2 и Чемпион.
Напомним
Столичное "Динамо" продолжает возглавлять турнирную таблицу после победы в киевском дерби с болельщиками на деревьях.