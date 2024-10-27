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"Динамо - Шахтар": де дивитись матч та хто фаворит у букмекерів

Київ • УНН

 • 16137 перегляди

Сьогодні о 18:00 на стадіоні Лобановського відбудеться матч між Динамо та Шахтарем в рамках 11 туру УПЛ. Трансляцію можна дивитись на UPL.TV, 2+2 та Чемпіон, а букмекери оцінюють шанси команд майже рівними.

"Динамо - Шахтар": де дивитись матч та хто фаворит у букмекерів

Сьогодні, 27 жовтня о 18:00 "Динамо" та "Шахтар" проведуть гру, в рамках 11-го туру чемпіонату України з футболу. Ставки букмекерів на перемогу команд фактично однакові, пише УНН.

Деталі

У першому класичному дербі сезону-2024/25 київське "Динамо" та донецький "Шахтар" зійдуться в рамках 11-го туру чемпіонату України з футболу.

Поєдинок відбудеться 27 жовтня на стадіоні імені Валерія Лобановського у Києві, початок – о 18:00 за київським часом.

Букмекери вважають шанси команд у майбутньому дербі майже рівними. Коефіцієнт на перемогу "біло-синіх" складає 2,66, на нічию – 3,45, а на виграш "шахтарів" – 2,58.

Відеотрансляцію гри можна буде дивитись на UPL.TV, 2+2 та Чемпіон.

Нагадаємо

Столичне "Динамо" продовжує очолювати турнірну таблицю після перемоги у київському дербі із вболівальниками на деревах.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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