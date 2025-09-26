$41.490.08
Эксклюзив
09:46 • 7158 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
09:25 • 12432 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
09:01 • 17167 просмотра
09:01 • 17167 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной Кореи
Эксклюзив
06:40 • 24237 просмотра
Эксклюзив
06:40 • 24237 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровье
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 30085 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 26753 просмотра
25 сентября, 17:19 • 26753 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
25 сентября, 16:17 • 38759 просмотра
25 сентября, 16:17 • 38759 просмотра
Правительство поручило подготовить мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
25 сентября, 10:41 • 35311 просмотра
25 сентября, 10:41 • 35311 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
25 сентября, 10:24 • 67681 просмотра
25 сентября, 10:24 • 67681 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
25 сентября, 06:48 • 42930 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
"Динамо" против "Шахтера", "Агротех" против "Феникс-Мариуполь": определились пары 1/8 финала Кубка Украины

Киев • УНН

 • 824 просмотра

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины сезона 2025/2026, где "Динамо" встретится с "Шахтером", а "Агротех" сыграет с "Феникс-Мариуполь". Матчи состоятся 28-30 октября 2025 года, победитель определяется в одном поединке.

"Динамо" против "Шахтера", "Агротех" против "Феникс-Мариуполь": определились пары 1/8 финала Кубка Украины

Сегодня, 26 сентября, состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины сезона-2025/2026. Украинские болельщики уже на этой стадии увидят "украинское классическое" - киевское "Динамо" сыграет против донецкого "Шахтера", а любительский "Агротех" встретится с перволиговым "Феникс-Мариуполь". Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола, передает УНН.

Детали

"В соревнованиях на этом этапе примут участие команды, одержавшие победы в 1/16 финала: представители УПЛ - "Динамо", "Шахтер", "Металлист 1925", "Рух", ЛНЗ, первой лиги - "Виктория", "Феникс-Мариуполь", "Буковина", "Нива", "Агробизнес", "Ингулец", "Чернигов", второй лиги - "Лесное", "Нива" В, "Локомотив", любительской лиги - "Агротех".

Пары 1/8:

  • "Виктория" (Сумы) - "Ингулец" (Петрово);
    • "Динамо" (Киев) - "Шахтер" (Донецк);
      • "Агротех" (Тышковка, Кировоградская обл.) - "Феникс-Мариуполь" (Мариуполь);
        • "Буковина" (Черновцы) - "Нива" (Тернополь);
          • "Чернигов" - "Лесное" (Киев);
            • "ЛНЗ" (Черкассы) - "Рух" (Львов);
              • "Металлист 1925" (Харьков) - "Агробизнес" (Волочиск);
                • "Локомотив" (Киев) - "Нива" (Винница).

                  Противостояние состоит из одного поединка. В случае ничьей в основное время сразу пробивается серия пенальти.

                  Базовые даты матчей 1/8 финала - 28-30 октября 2025 года.

                  Дополнение

                  Отметим, что в 1/16 криворожский "Кривбасс" в серии пенальти одержал победу над ФК "Чернигов". Однако, вчера, 25 сентября, Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ аннулировал победу "Кривбасса" и засчитал техническую победу "Чернигова" - 3:0.

                  Причиной такого решения стало то, что "Кривбасс" на 69-й минуте провел двойную замену: Парако и Шевченко вместо соответственно Микитишина и Задераки, в результате чего у команды на поле было 8 легионеров, вместо разрешенных семи.

                  Напомним

                  Украинская ассоциация футбола в столичном Доме футбола презентовала обновленный формат проведения Кубка Украины сезона 2025/2026. В частности, предусматривается увеличение команд до 68, слепой жребий, изменение регламента проведения матчей и участие любительских команд.

                  Павел Башинский

                  Спорт
                  Украина
                  Мариуполь
                  Донецк
                  Чернигов
                  Винница
                  Киев
                  Харьков