"Динамо" против "Шахтера", "Агротех" против "Феникс-Мариуполь": определились пары 1/8 финала Кубка Украины
Киев • УНН
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины сезона 2025/2026, где "Динамо" встретится с "Шахтером", а "Агротех" сыграет с "Феникс-Мариуполь". Матчи состоятся 28-30 октября 2025 года, победитель определяется в одном поединке.
Сегодня, 26 сентября, состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины сезона-2025/2026. Украинские болельщики уже на этой стадии увидят "украинское классическое" - киевское "Динамо" сыграет против донецкого "Шахтера", а любительский "Агротех" встретится с перволиговым "Феникс-Мариуполь". Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола, передает УНН.
Детали
"В соревнованиях на этом этапе примут участие команды, одержавшие победы в 1/16 финала: представители УПЛ - "Динамо", "Шахтер", "Металлист 1925", "Рух", ЛНЗ, первой лиги - "Виктория", "Феникс-Мариуполь", "Буковина", "Нива", "Агробизнес", "Ингулец", "Чернигов", второй лиги - "Лесное", "Нива" В, "Локомотив", любительской лиги - "Агротех".
Пары 1/8:
- "Виктория" (Сумы) - "Ингулец" (Петрово);
- "Динамо" (Киев) - "Шахтер" (Донецк);
- "Агротех" (Тышковка, Кировоградская обл.) - "Феникс-Мариуполь" (Мариуполь);
- "Буковина" (Черновцы) - "Нива" (Тернополь);
- "Чернигов" - "Лесное" (Киев);
- "ЛНЗ" (Черкассы) - "Рух" (Львов);
- "Металлист 1925" (Харьков) - "Агробизнес" (Волочиск);
- "Локомотив" (Киев) - "Нива" (Винница).
Противостояние состоит из одного поединка. В случае ничьей в основное время сразу пробивается серия пенальти.
Базовые даты матчей 1/8 финала - 28-30 октября 2025 года.
Дополнение
Отметим, что в 1/16 криворожский "Кривбасс" в серии пенальти одержал победу над ФК "Чернигов". Однако, вчера, 25 сентября, Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ аннулировал победу "Кривбасса" и засчитал техническую победу "Чернигова" - 3:0.
Причиной такого решения стало то, что "Кривбасс" на 69-й минуте провел двойную замену: Парако и Шевченко вместо соответственно Микитишина и Задераки, в результате чего у команды на поле было 8 легионеров, вместо разрешенных семи.
Напомним
Украинская ассоциация футбола в столичном Доме футбола презентовала обновленный формат проведения Кубка Украины сезона 2025/2026. В частности, предусматривается увеличение команд до 68, слепой жребий, изменение регламента проведения матчей и участие любительских команд.