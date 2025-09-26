"Динамо" проти "Шахтаря", "Агротех" проти "Фенікс-Маріуполь": визначилися пари 1/8 фіналу Кубку України
Київ • УНН
Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубку України сезону 2025/2026, де "Динамо" зустрінеться з "Шахтарем", а "Агротех" зіграє з "Фенікс-Маріуполь". Матчі відбудуться 28-30 жовтня 2025 року, переможець визначається в одному поєдинку.
Сьогодні, 26 вересня відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубку України сезону-2025/2026. Українські вболівальники вже на цій стадії побачать "українське класичне" - київське "Динамо" зіграє проти донецького "Шахтаря", а аматорський "Агротех" зустрінеться з першоліговим "Фенікс-Маріуполь". Про це повідомляє Українська асоціація футболу, передає УНН.
Деталі
"У змаганнях на цьому етапі візьмуть участь команди, які здобули перемоги в 1/16 фіналу: представники УПЛ - "Динамо", "Шахтар", "Металіст 1925", "Рух", ЛНЗ, першої ліги - "Вікторія", "Фенікс-Маріуполь", "Буковина", "Нива", "Агробізнес", "Інгулець", "Чернігів", другої ліги - "Лісне", "Нива" В, "Локомотив", аматорської ліги - "Агротех".
Пари 1/8:
- “Вікторія" (Суми) - "Інгулець" (Петрове);
- "Динамо" (Київ) - "Шахтар" (Донецьк);
- "Агротех" (Тишківка, Кіровоградська обл.) - "Фенікс-Маріуполь" (Маріуполь);
- "Буковина" (Чернівці) - "Нива" (Тернопіль);
- "Чернігів" - "Лісне" (Київ);
- “ЛНЗ” (Черкаси) - "Рух" (Львів);
- "Металіст 1925" (Харків) - "Агробізнес" (Волочиськ);
- "Локомотив" (Київ) - "Нива" (Вінниця).
Протистояння складається з одного поєдинку. У разі нічиєї в основний час відразу пробивається серія пенальті.
Базові дати матчів 1/8 фіналу - 28-30 жовтня 2025 року.
Доповнення
Зазначимо, що в 1/16 криворізький "Кривбас" у серії пенальті здобув перемогу над ФК "Чернігів". Однак, вчора, 25 вересня, Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ анулював перемогу "Кривбасу" та зарахував технічну перемогу "Чернігова" - 3:0.
Причиною такого рішення стало те, що "Кривбас" на 69-й хвилині провів подвійну заміну: Парако і Шевченко замість відповідно Микитишина і Задераки, внаслідок чого у команди на полі було 8 легіонерів, замість дозволених семи.
Нагадаємо
Українська асоціація футболу у столичному Будинку футболу презентувала оновлений формат проведення Кубку України сезону 2025/2026. Зокрема передбачається збільшення команд до 68, сліпий жереб, зміна регламенту проведення матчів та участь аматорських команд.