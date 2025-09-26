$41.490.08
48.710.05
ukenru
09:46 • 8236 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
09:25 • 13783 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
09:01 • 19295 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
06:40 • 26302 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
26 вересня, 05:30 • 31946 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 27225 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
25 вересня, 16:17 • 39160 перегляди
Уряд доручив підготувати мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
25 вересня, 10:41 • 35430 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
25 вересня, 10:24 • 67765 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
25 вересня, 06:48 • 42953 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
"Динамо" проти "Шахтаря", "Агротех" проти "Фенікс-Маріуполь": визначилися пари 1/8 фіналу Кубку України

Київ • УНН

 • 1010 перегляди

Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубку України сезону 2025/2026, де "Динамо" зустрінеться з "Шахтарем", а "Агротех" зіграє з "Фенікс-Маріуполь". Матчі відбудуться 28-30 жовтня 2025 року, переможець визначається в одному поєдинку.

Сьогодні, 26 вересня відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубку України сезону-2025/2026. Українські вболівальники вже на цій стадії побачать "українське класичне" - київське "Динамо" зіграє проти донецького "Шахтаря", а аматорський "Агротех" зустрінеться з першоліговим "Фенікс-Маріуполь". Про це повідомляє Українська асоціація футболу, передає УНН.

Деталі

"У змаганнях на цьому етапі візьмуть участь команди, які здобули перемоги в 1/16 фіналу: представники УПЛ - "Динамо", "Шахтар", "Металіст 1925", "Рух", ЛНЗ, першої ліги - "Вікторія", "Фенікс-Маріуполь", "Буковина", "Нива", "Агробізнес", "Інгулець", "Чернігів", другої ліги - "Лісне", "Нива" В, "Локомотив", аматорської ліги - "Агротех".

Пари 1/8:

  • “Вікторія" (Суми) - "Інгулець" (Петрове);
    • "Динамо" (Київ) - "Шахтар" (Донецьк);
      • "Агротех" (Тишківка, Кіровоградська обл.) - "Фенікс-Маріуполь" (Маріуполь);
        • "Буковина" (Чернівці) - "Нива" (Тернопіль);
          • "Чернігів" - "Лісне" (Київ);
            • “ЛНЗ” (Черкаси) - "Рух" (Львів);
              • "Металіст 1925" (Харків) - "Агробізнес" (Волочиськ);
                • "Локомотив" (Київ) - "Нива" (Вінниця).

                  Протистояння складається з одного поєдинку. У разі нічиєї в основний час відразу пробивається серія пенальті.

                  Базові дати матчів 1/8 фіналу - 28-30 жовтня 2025 року.

                  Доповнення

                  Зазначимо, що в 1/16 криворізький "Кривбас" у серії пенальті здобув перемогу над ФК "Чернігів". Однак, вчора, 25 вересня, Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ анулював перемогу "Кривбасу" та зарахував технічну перемогу "Чернігова" - 3:0.

                  Причиною такого рішення стало те, що "Кривбас" на 69-й хвилині провів подвійну заміну: Парако і Шевченко замість відповідно Микитишина і Задераки, внаслідок чого у команди на полі було 8 легіонерів, замість дозволених семи.

                  Нагадаємо

                  Українська асоціація футболу у столичному Будинку футболу презентувала оновлений формат проведення Кубку України сезону 2025/2026. Зокрема передбачається збільшення команд до 68, сліпий жереб, зміна регламенту проведення матчів та участь аматорських команд.

                  Павло Башинський

                  Спорт
                  Україна
                  Маріуполь
                  Донецьк
                  Чернігів
                  Вінниця
                  Київ
                  Харків