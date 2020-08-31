Динамика обстрелов на Донбассе: 60 нарушений "режима тишины", погибшие и раненые

Отмечается, что до перемирия, в течение июля боевики 334 раза обстреляли украинских военных. С период с 29 июля по 30 августа 2020 года в зоне операции Объединенных сил боевики 60 раз обстреливали украинские позиции, в результате чего погибли 2 украинских военных, 3 - получили ранения.

Как заявили в Министерстве обороны Украины, перемирие, в частности, предусматривает запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия на использование летательных аппаратов, запрет на применение огня, запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях.

"В случае нарушения противником режима "тишины" и создания угрозы жизни украинских военнослужащих Вооруженные силы Украины имеют право отвечать на враждебные обстрелы", - подчеркнули в Минобороны.

Реальное перемирие продержалось только полчаса, указывает портал, ведь в целом в течение 27 июля было зафиксировано три обстрелы боевиков, на следующий день - один обстрел.

"Больше обстрелов произошло 8 августа - боевики 7 раз стреляли по украинским позициям", - уточняется в материале.

Также напоминается о том, что украинские солдаты гибли в этот "мирный" период времени, в частности, из-за подрыва на взрывных устройствах.

"13 августа в Донецкой области в результате отклонения от маршрута следования подорвались на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Один из них погиб, второй получил ранения. Об этом сообщили в пресс-центре Оперативно-тактической группировки Восток.

25 августа еще двое бойцов получили ранения, в результате подрыва на взрывном устройстве", - говорится в статье.

Напомним, ранее о фактах замалчивания данных о погибших на фронте написали журналисты DW.

Впоследствии, этим возмутились родственники погибших ребят. Так, мужчина по имени Роман Коваль в своем посте на Facebook отметил, что погибший в зоне ООС 21 августа Владимир Рудик является его племянником.

"Меня поразили слова матери Владимира, которая сказала следующее: "Мой сын защищал Украину! Не прятался за чьи-то спины, не бегал от военкомата, пошел первым на войну, ушел потому, что иначе не мог. Я никогда не забуду как те, кто должен отдать дань моему сыну, после его смерти, привезли гроб, оставили ее у порога, сели в машину и скрылись. Я прощаю им все! И не держу зла! Обращаюсь к защитникам Украины, которые сегодня на Востоке. Берегите себя! Оставайтесь живыми! И, дай Бог, чтобы с вами обошлись как с моим сыном!" - написал он и пообещал, что будет "добиваться правды" о смерти военных на фронте, которые замалчиваются ради того, чтобы утверждать, что перемирие действует.

Как известно, главнокомандующим ВСУ является Руслан Хомчак. 17 августа (разведчик Похович погиб 13 августа), докладывая Президенту, сделал заявление, что в украинской армии нет боевых потерь с 27 июля.

А еще раньше Хомчак "одиночные обстрелы украинских позиций" со стороны вражеских войск списывал на "неконтролируемые эмоции", и говорил, что их якобы вообще можно не учитывать.

Как сообщал УНН, военные эксперты заговорили о возможности скорой ротации Хомчака.