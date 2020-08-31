Динаміка обстрілів на Донбасі: 60 порушень “режиму тиші”, загиблі та поранені

Зазначається, що до перемир’я, протягом липня бойовики 334 рази обстріляли українських військових. З період з 29 липня по 30 серпня 2020 року у зоні операції Об’єднаних сил бойовики 60 разів обстрілювали українські позиції, в результаті чого загинули 2 українських військових, 3 — зазнали поранень.

Як заявили в Міністерстві оборони України, перемир’я, зокрема, передбачає заборону на наступальні й розвідувально-диверсійні дії, на використання літальних апаратів, заборону на застосування вогню, заборону на розміщення важкого озброєння в населених пунктах та їх околицях.

“У разі порушення противником режиму „тиші“ й створення загрози життю українських військовослужбовців Збройні сили України мають право відповідати на ворожі обстріли”, — підкреслили в Міноборони.

Реальне перемир’я протрималося тільки пів години, вказує портал, адже загалом протягом 27 липня було зафіксовано три обстріли бойовиків, наступного дня — один обстріл.

“Найбільше обстрілів відбулося 8 серпня — бойовики 7 разів стріляли по українським позиціям”, — уточнюється в матеріалі.

Також нагадується про те, що українські солдати гинули у цей “мирний” проміжок часу, зокрема, через підрив на вибухових пристроях.

“13 серпня в Донецькій області внаслідок відхилення від маршруту прямування підірвалися на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил. Один з них загинув, другий отримав поранення. Про це повідомили у пресцентрі Оперативно-тактичного угруповання Схід.

25 серпня ще двоє бійців зазнали поранення, в результаті підриву на вибуховому пристрої”, — йдеться у статті.

Нагадаємо, раніше про факти замовчування даних про загиблих на фронті написали журналісти DW.

Згодом, цим обурилися родичі загиблих хлопців. Так, чоловік на ім’я Роман Коваль у своєму дописі на Facebook зазначив, що загиблий у зоні ООС 21 серпня Володимир Рудик є його племінником.

“Мене вразили слова матері Володимира, котра сказала наступне: ”Мій син захищав Україну! Не ховався за чиїсь спини, не бігав від військомату, пішов першим на війну, пішов тому, що по іншому не міг. Я ніколи не забуду як ті, хто мав би віддати шану моєму сину, після його смерті, привезли труну, залишили її біля порога, сіли в машину і втекли. Я пробачаю їм все! І не тримаю зла! Звертаюся до захисників України, котрі сьогодні на Сході. Бережіть себе! Залишайтеся живими! І, не дай Боже, щоб з вами обійшлися як з моїм сином!“, — написав він і пообіцяв, що буде “добиватися правди” про смерті військових на фронті, які замовчуються заради того, аби стверджувати, що перемир’я чинне.

Як відомо, головнокомандувачем ЗСУ є Руслан Хомчак. 17 серпня (розвідник Похович загинув 13 серпня), доповідаючи Президенту, зробив заяву, що в української армії немає бойових втрат з 27 липня.

А ще раніше Хомчак “поодинокі обстріли українських позицій” збоку ворожих військ списував на “неконтрольовані емоції”, та говорив, що їх буцімто взагалі можна не враховувати.

Як повідомляв УНН, військові експерти заговорили про можливість скорої ротації Хомчака.