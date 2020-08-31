Динаміка обстрілів на Донбасі: 60 порушень “режиму тиші”, загиблі та поранені

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 149602 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 102965 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 96689 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 104855 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 125163 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 137317 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 221098 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 216022 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 186543 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 176134 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−1°
3.7м/с
71%
Популярнi новини

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 49626 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 46593 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 152727 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 28421 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 44566 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 149602 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 152779 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 277648 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 301759 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 384721 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 44607 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 28456 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 46629 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 49661 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 126080 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

Динаміка обстрілів на Донбасі: 60 порушень “режиму тиші”, загиблі та поранені

Київ • УНН

 • 21126 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. Новий режим припинення вогню на Донбасі почав діяти з 27 липня. Зокрема, ці домовленості забороняють відкривати будь-який вогонь без дозволу керівництва. У разі навмисного порушення режиму припинення вогню військовослужбовцям Збройних Сил погрожують застосовуванням дисциплінарних стягнень. І поки керівництво ЗСУ та штаб ООС звітують про дотримання перемир’я, в зоні військовий дій зафіксовано 60 порушень, загинули два військовослужбовці та троє з них — зазнали поранення, передає УНН з посиланням на аналіз даних порталу “Слово і діло”.

Динаміка обстрілів на Донбасі: 60 порушень “режиму тиші”, загиблі та поранені

Зазначається, що до перемир’я, протягом липня бойовики 334 рази обстріляли українських військових. З період з 29 липня по 30 серпня 2020 року у зоні операції Об’єднаних сил бойовики 60 разів обстрілювали українські позиції, в результаті чого загинули 2 українських військових, 3 — зазнали поранень.

Як заявили в Міністерстві оборони України, перемир’я, зокрема, передбачає заборону на наступальні й розвідувально-диверсійні дії, на використання літальних апаратів, заборону на застосування вогню, заборону на розміщення важкого озброєння в населених пунктах та їх околицях.

“У разі порушення противником режиму „тиші“ й створення загрози життю українських військовослужбовців Збройні сили України мають право відповідати на ворожі обстріли”, — підкреслили в Міноборони.

Реальне перемир’я протрималося тільки пів години, вказує портал, адже загалом протягом 27 липня було зафіксовано три обстріли бойовиків, наступного дня — один обстріл.

“Найбільше обстрілів відбулося 8 серпня — бойовики 7 разів стріляли по українським позиціям”, — уточнюється в матеріалі.

Також нагадується про те, що українські солдати гинули у цей “мирний” проміжок часу, зокрема, через підрив на вибухових пристроях.

“13 серпня в Донецькій області внаслідок відхилення від маршруту прямування підірвалися на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил. Один з них загинув, другий отримав поранення. Про це повідомили у пресцентрі Оперативно-тактичного угруповання Схід.

25 серпня ще двоє бійців зазнали поранення, в результаті підриву на вибуховому пристрої”, — йдеться у статті.

Нагадаємо, раніше про факти замовчування даних про загиблих на фронті написали журналісти DW. 

Згодом, цим обурилися родичі загиблих хлопців. Так, чоловік на ім’я Роман Коваль у своєму дописі на Facebook зазначив, що загиблий у зоні ООС 21 серпня Володимир Рудик є його племінником.

“Мене вразили слова матері Володимира, котра сказала наступне: ”Мій син захищав Україну! Не ховався за чиїсь спини, не бігав від військомату, пішов першим на війну, пішов тому, що по іншому не міг. Я ніколи не забуду як ті, хто мав би віддати шану моєму сину, після його смерті, привезли труну, залишили її біля порога, сіли в машину і втекли. Я пробачаю їм все! І не тримаю зла! Звертаюся до захисників України, котрі сьогодні на Сході. Бережіть себе! Залишайтеся живими! І, не дай Боже, щоб з вами обійшлися як з моїм сином!“, — написав він і пообіцяв, що буде “добиватися правди” про смерті військових на фронті, які замовчуються заради того, аби стверджувати, що перемир’я чинне.

Як відомо, головнокомандувачем ЗСУ є Руслан Хомчак. 17 серпня (розвідник Похович загинув 13 серпня), доповідаючи Президенту, зробив заяву, що в української армії немає бойових втрат з 27 липня.

А ще раніше Хомчак “поодинокі обстріли українських позицій” збоку ворожих військ списував на “неконтрольовані емоції”, та говорив, що їх буцімто взагалі можна не враховувати.

Як повідомляв УНН, військові експерти заговорили про можливість скорої ротації Хомчака

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НП
Brent
$63.50
Bitcoin
$79,898.30
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,188.79
Ethereum
$1,531.75