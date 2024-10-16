Диктатура в комитете Гетманцева. Эксперт рассказал почему налоговый комитет Рады не реагирует на нарушения в ГНС

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики игнорирует скандалы, связанные с нарушениями, совершенными налоговиками, в том числе исполняющим обязанности заместителя главы ГНС Евгения Сокура. Это может быть связано с тем, что все кадровые назначения в налоговой, даже на местном уровне контролирует глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал глава движения #ЅаѵеФОП Сергей Доротич.

Контекст

По данным УНН, исполняющий обязанности заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгений Сокур внес в декларацию за 2023 год вероятно недостоверные данные. В частности, он не указал, в документе данные о своей сожительнице. Сокур в ходе следствия по делу о якобы покушении на него, сам рассказал правоохранителям, что с 2016 года проживает вместе с девушкой по имени Алина в квартире на проспекте Лобановского, 6-Д. Однако в своих декларациях Сокур ни разу не упомянул о своей сожительнице. После депутатского обращения члена Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нины Южаниной НАПК начало проверку в отношении Евгения Сокура. В Агентстве в ответ на запрос УНН также подтвердили, что проводят мониторинг образа жизни чиновника. Председатель Общественного совета при НАПК Екатерина Бутко отметила, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверяет был ли совместный быт у Сокура с его сожительницей Алиной.

Также в 2022 году он задекларировал доход от продажи ценных бумаг на сумму 2,6 млн грн, однако эти средства не были отражены в его декларации за 2023 год. Это может свидетельствовать о нарушении законодательства, требующего сообщать о значительных изменениях в имущественном состоянии. Согласно ст. 52 Закона Украины «О предотвращении коррупции», декларант обязан в течение 10 дней сообщать о таких изменениях. По словам члена Национальной ассоциации адвокатов Александра Золотухина, чиновник может попытаться объяснить почему он не задекларировал эти расходы тем, что ведет такой образ жизни и, например, любит вкусно поесть.

Налоговый комитет Рады до сих пор не отреагировал на указанную информацию и не провел заседание с участием представителей ГНС и правоохранительных органов, во время которого депутаты бы заслушали объяснения налоговиков. Не была также создана рабочая группа из числа народных депутатов, представителей правоохранительных органов и представителей общественности для изучения ситуации.

«Он (Гетманцев - ред.) сам против себя будет инициировать меры? Любое назначение последние годы без согласования главы комитета... даже мне рассказывали, что даже главы районной налоговой приезжают в Киев на собеседование в офис с помощниками Гетманцева. Ни одно назначение не проходило без его ведома», - отметил Доротич, комментируя почему налоговый комитет Рады до сих пор не отреагировал на скандалы с бывшим помощником Гетманцева Евгением Сокуром и другими налоговиками, которых задерживали при получении взяток.

В то же время по его словам, Гетманцеву удалось выстроить в Комитете четкую административную вертикаль и диктатуру.

Имею немного опыт общения с Комитетом, многократное общение. Я буду утверждать, что в комитете выстроена четкая административная вертикаль и диктатура... То есть комитет - это четкая структура, которая, как часы, работает по указанию Гетманцева. И рассчитывать на то, что комитет будет кого-то вызывать - не стоит. До тех пор, пока не сменится политический режим, вообще, к сожалению, ничего позитивного в Украине в части налоговой политики мы точно не увидим - объяснил Доротич.

Напомним,

Сокур является фигурантом уголовного производства, открытого 4 ноября 2022 года по ч. 3 ст. 365 УК Украины, по факту превышения служебных полномочий исполняющим обязанности заместителя председателя ГНС Украины Евгением Сокуром. Дело открыто из-за того, что 26 октября 2022 года Сокур подписал распоряжение об аннулировании лицензии ПАО «Укртатнафта» на производство топлива. Такие действия чиновника, по версии следствия, повлекли тяжкие последствия обществу, а также государству в виде невозможности выполнения мобилизационных задач Минобороны по производству и поставке нефтепродуктов для нужд обороны и обороноспособности государства. По данным ГБР, это уголовное производство до сих пор расследуется.