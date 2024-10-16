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Диктатура в комітеті Гетманцева. Експерт розповів чому податковий комітет Ради не реагує на порушення в ДПС

Київ • УНН

 • 67658 перегляди

Податковий комітет Ради не реагує на порушення податківців, включаючи Сокура. Голова руху #SaveФОП стверджує, що Гетманцев контролює всі кадрові призначення в ДПС, навіть на місцевому рівні.

Диктатура в комітеті Гетманцева. Експерт розповів чому податковий комітет Ради не реагує на порушення в ДПС

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики ігнорує скандали, повʼязані з порушеннями, вчиненими податківцями, в тому числі виконуючим обовʼязки заступника голови ДПС Євгенія Сокура. Це може бути повʼязане з тим, що усі кадрові призначення в податковій, навіть на місцевому рівні контролює голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив голова руху #SaveФОП Сергій Доротич.

Контекст

За даними УНН, виконуючий обовʼязки заступника голови Державної податкової служби України Євгеній Сокур вніс в декларацію за 2023 рік ймовірно недостовірні дані. Зокрема, він не вказав, в документі дані про свою співмешканку. Сокур в ході слідства по справі про нібито замах на нього, сам розповів правоохоронцям, що із 2016 року проживає разом із дівчиною, на ім'я Аліна у квартирі на проспекті Лобановського, 6-Д. Проте у своїх деклараціях Сокур жодного разу не згадав про свою співмешканку. Після депутатського звернення члена Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніни Южаніної НАЗК розпочало перевірку щодо Євгенія Сокура. В Агентстві у відповідь на запит УНН також підтвердили, що проводять моніторинг способу життя посадовця. Голова Громадської ради при НАЗК Катерина Бутко зазначила, що Національне агентство з питань запобігання корупції перевіряє чи був спільний побут у Сокура з його співмешканкою Аліною.

Також у 2022 році він задекларував дохід від продажу цінних паперів на суму 2,6 млн грн, однак ці кошти не були відображені в його декларації за 2023 рік. Це може свідчити про порушення законодавства, що вимагає повідомляти про значні зміни в майновому стані. Згідно зі ст. 52 Закону України "Про запобігання корупції", декларант зобов'язаний протягом 10 днів повідомляти про такі зміни. За словами члена Національної асоціації адвокатів Олександра Золотухіна, чиновник може спробувати пояснити чому він не задекларував ці витрати тим, що веде такий спосіб життя і, наприклад, любить смачно поїсти.

Податковий комітет Ради досі не відреагував на вказану інформацію і не провів засідання за участю представників ДПС та правоохоронних органів, під час якого депутати б заслухали пояснення податківців. Не була також створена робоча група з-поміж народних депутатів, представників правоохоронних органів та представників громадськості для вивчення ситуації.

"Він (Гетманцев – ред.) сам проти себе буде ініціювати заходи? Будь-яке призначення останні роки без погодження голови комітету… навіть мені розповідали, що навіть голови районної податкової приїжджають до Києва на співбесіду в офіс з помічниками Гетманцева. Жодне призначення не проходило без його відома", - зазначив Доротич, коментуючи чому податковий комітет Ради досі не відреагував на скандали з колишнім помічником Гетманцева Євгенієм Сокуром та іншими податківцями, яких затримували під час отримання хабарів.

Водночас за його словами, Гетманцеву вдалося вибудувати в Комітеті чітку адміністративну вертикаль і диктатуру.

Маю трохи досвід спілкування з Комітетом, багаторазове спілкування. Я буду стверджувати, що в комітеті вибудувана чітка адміністративна вертикаль і диктатура… Тобто комітет – це чітка структура, яка, як годинник, працює по вказівці Гетманцева. І розраховувати на те, що комітет буде когось викликати – не варто. До тих пір, поки не зміниться політичний режим, взагалі, на жаль, нічого позитивного в Україні в частині податкової політики ми точно не побачимо

- пояснив Доротич.

Нагадаємо

Сокур є фігурантом кримінального провадження, відкритого 4 листопада 2022 року за ч. 3 ст. 365 КК України, за фактом перевищення службових повноважень виконувачем обов`язків заступника голови ДПС України Євгенієм Сокуром. Справа відкрита через те, що 26 жовтня 2022 року Сокур підписав розпорядження про анулювання ліцензії ПАТ "Укртатнафта" на виробництво пального. Такі дії чиновника, за версією слідства, спричинили тяжкі наслідки товариству, а також державі у вигляді неможливості виконання мобілізаційних завдань Міноборони з виробництва та постачання нафтопродуктів для потреб оборони та обороноздатності держави. За даними ДБР, це кримінальне провадження досі розслідується.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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