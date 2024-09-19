Детективы НАБУ "засекретили" допрос более тысячи бойцов АТО.

Анонсированный директором НАБУ Семеном Кривоносом допрос около полутора тысяч бойцов АТО под грифом тайны следствия. Об этом говорится в ответе бюро на запрос УНН.

Речь идет об уголовном производстве, где детективы НАБУ обвиняют военных в якобы незаконной приватизации земельных участков в Сумской области. По версии бюро, эти земли якобы находились в пользовании Национальной аграрной академии (НААН), однако при отсутствии официальных документов у академии перешли в собственность бойцов АТО. В этом же деле фигурирует экс-министр агрополитики Николай Сольский. Как утверждают детективы, именно он в роли адвоката восемь лет назад помог бойцам АТО получить эти земельные участки.

Несмотря на то, что разумные сроки следствия этого дела уже истекли, и НАБУ теперь продолжает их через суд - детективы планируют еще допросить тысячи военных, которые получили эти земли. Однако, сделали ли они это - неизвестно.

"Преждевременное и неконтролируемое разглашение сведений досудебного расследования может не только повлиять на его ход, помешать полноте и объективности установления обстоятельств уголовного преступления, но и нанести ущерб интересам потерпевшего, подозреваемого и другим участникам уголовного производства. Учитывая указанное, предоставление запрашиваемой информации пока невозможно", - сообщили в НАБУ, комментируя допрос АТОвцев.

Отказались сообщить антикоррупционеры и то, всех ли АТОвцев собираются допрашивать в рамках следствия. Ведь очевидно, что большинство из них сейчас воюет, а допросы более тысячи человек могут затянуть следствие еще на годы.

Добавим

Верховный Суд и экспертизы постановили, что обвинения НАБУ ошибочны, ведь указанные земельные участки не принадлежали НААН, а затем могли быть приватизированными военными АТО на законных основаниях, по предоставленному им государством праву.

В то же время экспертизу, которую заказало НАБУ по этому делу, детективы пытались скрыть и аннулировать. Есть вероятность того, что она могла свидетельствовать о невиновности Сольского и АТОшников.