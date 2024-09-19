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Детективи НАБУ "утаємничили" допит понад тисячі бійців АТО

Київ • УНН

 • 113304 перегляди

Детективи НАБУ "утаємничили" допит понад тисячі бійців АТО.

Детективи НАБУ "утаємничили" допит понад тисячі бійців АТО

Анонсований директором НАБУ Семеном Кривоносом допит близько півтори тисячі бійців АТО під грифом таємниці слідства. Про це йдеться у відповіді бюро на запит УНН.

Ідеться про кримінальне провадження, де детективи НАБУ звинувачують військових у начебто незаконній приватизації земельних ділянок у Сумській області. За версією бюро, ці землі начебто перебували у користуванні Національної аграрної академії (НААН), проте за відсутності офіційних документів в академії перейшли у власність бійців АТО. У цій же справі фігурує ексміністр агрополітики Микола Сольський. Як стверджують детективи, саме він в ролі адвоката вісім років тому допоміг бійцям АТО отримати ці земельні ділянки.

Попри те, що розумні терміни слідства цієї справи вже сплили, і НАБУ тепер продовжує їх через суд - детективи планують ще допит тисячі військових, які отримали ці землі. Проте, чи зробили вони це - невідомо.

"Передчасне і неконтрольоване розголошення відомостей досудового розслідування може не тільки вплинути на його перебіг, завадити повноті та об’єктивності встановлення обставин кримінального правопорушення, а й завдати шкоди інтересам потерпілого, підозрюваного та іншим учасникам кримінального провадження. З огляду на зазначене, надання запитуваної інформації наразі не є можливим", - повідомили у НАБУ, коментуючи допит АТОвців.

Відмовилися повідомити антикорупціонери і те, чи всіх АТОвців збираються допитувати у межах слідства. Адже очевидно, що більшість з них наразі воює, а допити понад тисячі людей можуть затягнути слідство ще на роки.

Додамо

Верховний Суд та експертизи постановили, що звинувачення НАБУ помилкові, адже  зазначені земельні ділянки не належали НААН, а відтак могли бути приватизованими військовими АТО на законних підставах, за наданим їм державою правом.

Водночас експертизу, яку замовило НАБУ у цій справі, детективи намагалися приховати та анулювати. Є вірогідність того, що вона могла свідчити про невинуватість Сольського та АТОвців. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Політика
Верховний Суд України
Національне антикорупційне бюро України
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