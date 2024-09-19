Детективи НАБУ "утаємничили" допит понад тисячі бійців АТО
Київ • УНН
Детективи НАБУ "утаємничили" допит понад тисячі бійців АТО.
Анонсований директором НАБУ Семеном Кривоносом допит близько півтори тисячі бійців АТО під грифом таємниці слідства. Про це йдеться у відповіді бюро на запит УНН.
Ідеться про кримінальне провадження, де детективи НАБУ звинувачують військових у начебто незаконній приватизації земельних ділянок у Сумській області. За версією бюро, ці землі начебто перебували у користуванні Національної аграрної академії (НААН), проте за відсутності офіційних документів в академії перейшли у власність бійців АТО. У цій же справі фігурує ексміністр агрополітики Микола Сольський. Як стверджують детективи, саме він в ролі адвоката вісім років тому допоміг бійцям АТО отримати ці земельні ділянки.
Попри те, що розумні терміни слідства цієї справи вже сплили, і НАБУ тепер продовжує їх через суд - детективи планують ще допит тисячі військових, які отримали ці землі. Проте, чи зробили вони це - невідомо.
"Передчасне і неконтрольоване розголошення відомостей досудового розслідування може не тільки вплинути на його перебіг, завадити повноті та об’єктивності встановлення обставин кримінального правопорушення, а й завдати шкоди інтересам потерпілого, підозрюваного та іншим учасникам кримінального провадження. З огляду на зазначене, надання запитуваної інформації наразі не є можливим", - повідомили у НАБУ, коментуючи допит АТОвців.
Відмовилися повідомити антикорупціонери і те, чи всіх АТОвців збираються допитувати у межах слідства. Адже очевидно, що більшість з них наразі воює, а допити понад тисячі людей можуть затягнути слідство ще на роки.
Додамо
Верховний Суд та експертизи постановили, що звинувачення НАБУ помилкові, адже зазначені земельні ділянки не належали НААН, а відтак могли бути приватизованими військовими АТО на законних підставах, за наданим їм державою правом.
Водночас експертизу, яку замовило НАБУ у цій справі, детективи намагалися приховати та анулювати. Є вірогідність того, що вона могла свідчити про невинуватість Сольського та АТОвців.