ДЕСС выявила признаки аффилированности Почаевской лавры с рпц

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести обнаружила признаки аффилированности Почаевской Свято-Успенской лавры с русской православной церковью, передает УНН.

По результатам исследования установлено, что такие признаки имеются. В частности, установлено, что Почаевская Свято-Успенская лавра является структурным подразделением Украинской православной церкви и входит в состав Киевской митрополии УПЦ, которая в соответствии с законодательством Украины признана аффилированной с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена