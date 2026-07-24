ДЕСС выявила признаки аффилированности Почаевской лавры с рпц
Киев • УНН
Госслужба по этнополитике установила, что Почаевская лавра является структурным подразделением УПЦ, аффилированной с рпц. Устав лавры подтверждает её принадлежность к Киевской митрополии УПЦ.
Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести обнаружила признаки аффилированности Почаевской Свято-Успенской лавры с русской православной церковью, передает УНН.
Детали
По результатам исследования установлено, что такие признаки имеются. В частности, установлено, что Почаевская Свято-Успенская лавра является структурным подразделением Украинской православной церкви и входит в состав Киевской митрополии УПЦ, которая в соответствии с законодательством Украины признана аффилированной с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена
Кроме того, в ходе исследования установили, что устав Лавры и документы, регулирующие ее деятельность, удостоверяют ее принадлежность к структуре Киевской митрополии УПЦ.
Также установлено, что Устав русской православной церкви предусматривает вхождение руководителя Почаевской Свято-Успенской лавры в уставные органы управления рпц.
Соответствующий Приказ издан на основании Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях", Закона Украины "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций" и Порядка проведения исследования по вопросу наличия признаков аффилированности, утвержденного Кабинетом Министров Украины. Решение принято по результатам исследования, которое длилось с 24 июня 2026 года в соответствии с требованиями действующего законодательства
Напомним
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