Десантники показали на видео, как с дрона уничтожают вражеский танк

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КИЕВ. 14 апреля. УНН. Десантники 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады опубликовали видео, как с помощью ударного беспилотника уничтожили танк оккупантов вместе с боекомплектом, пишет УНН со ссылкой на Telegram Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Цитата

"Можно вечно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как пылает рашиский танк! Воины 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины с помощью ударного беспилотника уничтожили танк оккупантов вместе с боекомплектом. Мастер-класс по уничтожению вражеских панцерников в видео от Сичеславцев", - говорится в сообщении в Telegram.

"Никто не спрячется от наших «глаз»! Мы найдем каждого захватчика, мы уничтожим всю технику, мы вернем мир родной Украине", - добавили десантники.

Дополнение

Днем ранее командующий Восточной группировки войск генерал-полковник Александр Сырский обнародовал видео, как украинские военные "качественно отработали по вражескому складу БК" и на Бахмутском направлении. 

По состоянию на 14 марта за сутки, по данным Генерального штаба ВСУ, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, склад боеприпасов, а также радиолокационную станцию и станцию радиоэлектронной борьбы.

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