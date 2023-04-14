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Авіація ЗСУ завдала 3 удари по районах зосередження особового складу та техніки окупантів — Генштаб

Авіація ЗСУ завдала 3 удари по районах зосередження особового складу та техніки окупантів — Генштаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Авіація Сил оборони за добу завдала 3 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

"Авіація Сил оборони за добу, що минула, завдала 3 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад боєприпасів, а також радіолокаційну станцію та станцію радіоелектронної боротьби", - зазначили в Генштабі

Доповнення

Також у Генштабі додали, що протягом минулої доби противник завдав 19 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, є постраждалі серед цивільного населення.

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