Авіація ЗСУ завдала 3 удари по районах зосередження особового складу та техніки окупантів — Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Авіація Сил оборони за добу завдала 3 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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"Авіація Сил оборони за добу, що минула, завдала 3 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад боєприпасів, а також радіолокаційну станцію та станцію радіоелектронної боротьби", - зазначили в Генштабі
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Також у Генштабі додали, що протягом минулої доби противник завдав 19 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, є постраждалі серед цивільного населення.
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