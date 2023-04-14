Авиация ВСУ нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава и техники оккупантов - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Авиация Сил обороны за сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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"Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, склад боеприпасов, а также радиолокационную станцию и станцию радиоэлектронной борьбы", - отметили в Генштабе
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Также в Генштабе добавили, что за прошедшие сутки противник нанес 19 авиационных ударов, совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня, есть пострадавшие среди гражданского населения.
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