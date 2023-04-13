Окупанти продовжують штурми на чотирьох напрямках, найзапекліші бої тривають за Бахмут - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Російську окупанти продовжують вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за населений пункт Бахмут, пише УНН з посиланням на зведення Генерального Штабу ЗСУ.
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Зокрема, протягом доби противник завдав 11 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, є постраждалі серед цивільного населення.
Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.
Так, на Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки.
На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Противник провів атаку в районі населеного пункту Предтечине, проте успіху не мав.
На Авдіївському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Степове, Авдіївка, Водяне, Первомайське та Карлівка Донецької області.
На Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники відбили численні ворожі атаки в районі Мар’їнки Донецької області. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка.
Протягом доби, завдяки злагодженості дій підрозділів сил оборони, було відбито близько 20 атак противника.
На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без особливих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Водночас на території республіки білорусь продовжують перебувати деякі підрозділи територіальних військ збройних сил російської федерації. Триває комплексна перевірка бойової готовності збройних сил республіки білорусь.
Зберігається військова присутність противника у прикордонних з Україною районах курської та бєлгородської областей.
Доповнення
За два тижні в районі Бахмута ворог втратив вбитими та пораненими майже 4 500 «вагнерівців» та військовослужбовців рф.